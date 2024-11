Si è giocato oggi il match dell’undicesima giornata, rinviato a causa del maltempo. La formazione di Facciolo in gol con Terranova e Cardinale, per i siciliani reti di Sueva, Capogna e Dampha. La squadra di Facciolo manca l’aggancio alla vetta

Dopo la sconfitta di domenica nel derby contro la Reggina, per la Vibonese arriva anche il secondo stop consecutivo in campionato. I rossoblù, infatti, tornano sconfitti dalla trasferta di Acireale, nel recupero dell’undicesima giornata del campionato di Serie D e rinviata causa maltempo. La vetta, adesso, è distante tre punti e con i rossoblù che vengono effettivamente scavalcati dalla Reggina.

Primo tempo

Rossoblù con qualche modifica di formazione, sia tattica che tecnica. In difesa il solito quartetto composto da Fontanelli, Squillace, Capone e Germinio ma è a centrocampo che iniziano le prime modifiche. Facciolo preferisce un centrocampo (inizialmente) a quattro con il capitano Favo insieme a Cardinale e con Atteo e Castillo dal primo minuto. In avanti il tandem composto da Terranova e Alagna. Simonelli e Giunta rifiatano in panchina. Padroni di casa, orfani di Kremenovic per squalifica, alquanto offensivi con il tridente Capogna, Marchionni e Sueva e con un centrocampo a quattro.

L’inizio del primo tempo è ad alta intensità: dopo cinque minuti di gioco, il parziale è già di 1-1. Dopo tre giri di lancette la Vibonese trova il vantaggio con Terranova, leader rossoblù, che trasforma un perfetto calcio di punizione. Dopo soli due minuti i locali ritrovano l’equilibrio con l’ex Cosenza Sueva che ribadisce in rete dopo un rimpallo e dopo un palo su cross di Capogna.

Tra i rossoblù il più pimpante è Terranova e di fatti, proprio quest'ultimo, va vicinissimo al nuovo vantaggio con un grande tiro a giro che trova però una provvidenziale parata di Zizzania.

Il vantaggio, però, di fatti arriva al 25' pt con Cardinale che approfitta di un clamoroso errore difensivo dell'Acireale e insacca a porta sguarnita. La formazione di mister Facciolo sembra poter andare anche sul 3-1 ancora con uno scatenato Terranova che ci prova dal limite con un velenoso tiro che finisce però alto. Dal fare gol a subirlo è un attimo, soprattutto nel calcio, e di fatti, un minuto più tardi i siciliani trovano il pareggio con Capogna che capitalizza al meglio u suggerimento di Marchionni e, a tu per tu con Illipronti, deve solo insaccare. L'ultima occasione del primo tempo è di Alagna, ma il colpo di testa finisce di poco alto.

Secondo tempo

Nella ripresa è la Vibonese che inizia bene ma è l'Acireale, però, che trova il vantaggio. Al nono minuto, infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dampha conclude al volo: gran bel gol. A questo punto la squadra di Epifani prende fiducia e va addirittura vicina al 4-2 con la traversa colpita da Marchionni al 18' st. Al 34' st clamorosa occasione del 3-3 per la Vibonese con Milazzo che, in area piccola, sciupa tutto.

A un minuto dalla fine il pericolo maggiore è sempre dai piedi del Terranova che ha sui piedi l'occasione del pareggio Ma Zizzania salva i suoi con una grande parata. La Vibonese è quarta in classifica, a meno tre dalla vetta.

Il tabellino

ACIREALE: Zizzania; Rodio, Cassese, Marchetti; Dampha, Andreassi, Milo, Iuliano (47' st Chironi); Sueva (32' st Kapdinis), Marchionni, Capogna (41' st Callegari). A disp.: Grotta, Di Mauro, Blando, De Mutiis, Marcianò, Tripicchio. All. Epifani

VIBONESE: Illipronti; Fontanelli, Squillace, Capone, Germinio; Favo (36' st Giunta), Atteo, Cardinale, Castillo (12' st Milazzo); Terranova, Alagna (12' st Marras). A disp.: Marano, Simonelli, Giunta, Santiago, Aronica, Cosmano, Ribaudo. All. Facciolo

b: Giacomo Ravara di Valdarno (assistenti Filippo Scorteccia di Firenze e Lorenzo Nannipieri di Livorno)

MARCATORI: 3' pt Terranova (V), 5' pt Sueva (A), 25' pt Cardinale (V), 39' pt Capogna (A), 11' st Dampha (A)

NOTE: Ammoniti: Zizzania (A), Marchetti (A), Capone (V), Germinio (V). rec.: 1' pt-6' st