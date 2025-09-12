L'esordio in campionato è stato non solo felice ma anche convincente. La Vibonese si affaccia dunque alla nuova stagione di Serie D (girone I) con una vittoria per 2-1 contro il Paternò, allo stadio Luigi Razza, ma con un risultato che avrebbe potuto essere anche più largo se non fosse stato per tutte le occasioni sprecate.

C'è anche un record per la compagine rossoblù, dal momento che il capitano Besmir Balla (dopo venti secondi) ha siglato il gol più veloce di sempre allo stadio "Razza”. Adesso, però, bisogna subito archiviare il successo inaugurale e pensare alla prossima gara in programma domenica, che coincide anche con la prima trasferta stagionale.

Trasferta siciliana

La compagine rossoblù sarà infatti impegnata, per la seconda giornata del torneo, sul campo di Enna per cercare di dare seguito ai tre punti d'esordio.

L'organico, agli ordini di mister Raffaele Esposito, si è allenato nel corso di questa settimana cercando anche di limare le (poche) incertezze viste contro il Paternò. Di fronte c'è l'Enna dunque, con un esordio a sua volta da bicchiere mezzo vuoto dal momento che è reduce dal pareggio esterno in casa di un Ragusa ostico sì ma ancora un po' indietro rispetto alle altre squadre del girone I.

Guardando ai precedenti, troviamo un successo a testa per le due formazioni nella scorsa stagione, con i siciliani protagonisti du uno “scherzetto” allo stadio Luigi Razza, vincendo per 0-1, poi nel girone di ritorno i rossoblù hanno ricambiato il favore imponendosi in terra sicula per 1-3. Adesso, però c’è da pensare alla nuova sfida in programma domenica 14 settembre, alle ore 16, allo stadio Generale Gaeta di Enna.