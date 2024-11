Ventunesima giornata di campionato caratterizzata ancora dalla lotta a distanza tra Vibonese e Troina. I rossoblù battono il Portici 3-0 ma il Troina ritrova la vittoria e allunga le distanze

PORTICI-VIBONESE 0-3

Se prima la Vibonese ci sperava, ora ci crede più che mai. Contro il Portici in trasferta finisce 3-0 e la vetta ora dista solo 2 punti. Tre reti che portano i rossoblù a quota 43 sempre stabili al secondo posto. Tre punti importanti pesanti portati a casa da Bubas, che chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa la Vibonese raddoppia grazie ad un autogol di Russo, su assist di Bubas. Mette il timbro Allegretti al 20'.





Partita a senso unico

I padroni di casa provano a reagire ma la Vibonese gestisce la gara senza sbavature.



Verso il prossimo match

La squadra di Nevio Orlandi porta a casa un'altra fondamentale vittoria. La vetta ora dista quattro punti, con il Troina che trova la vittoria contro l'Acireale, squadra che la Vibonese ospiterà nella prossima giornata.





ISOLA CAPO RIZZUTO-PALMESE 1-2



La Palmese strappa la vittoria ai cugini crotonesi. Ad aprire i giochi, i neroverdi con Gagliardi. Risponde l'Isola Capo Rizzuto che si illude con il rigore di Scuteri. A chiuderla però ci pensa Lavilla che regala così una vittoria fondamentale per la Palmese tanto per la classifica, quanto per l'umore.



CITTANOVESE-ROCCELLA 3-1

Si riscatta dalla sconfitta contro il Messina. La Cittanovese batte il Roccella e lascia gli ionici ancora in piena zona play out. Partita a senso unico quella condotta dai giallorossi. Il gol del vantaggio lo mette a segno Postorino nel primo tempo. Nella ripresa il Roccella si complica la vita con l'autogol di Faella. Al 29' provano ad accorciare le distanze: Catalano mette a segno la rete del 2-1. Ma Barilaro chiude definitivamente i giochi con il 3-1 al 31'.