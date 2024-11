Gaetano Di Maria sarà l'allenatore rossoblù anche nella prossima stagione. Fiducia anche a Periti ed al direttore sportivo Battaglia

VIBO VALENTIA - Danilo Beccaria, direttore generale della Vibonese, ce lo aveva annunciato in esclusiva negli studi di “30 minuti”, il nostro programma televisivo di approfondimento. Nelle ultime ore la conferma: Gaetano di Maria sarà l’allenatore della squadra rossoblù anche nelle prossima stagione. Il trainer di Messina ha convinto. Lo ha fatto sul campo conquistando la promozione in serie D al termine di una stagione lunghissima. Impossibile chiedergli di più. Impossibile pretendere il salto di categoria per direttissima contro una Palmese stratosferica.



La conferma è il giusto premio ad un allenatore sbarcato a Vibo lo scorso anno sulla scia di un ripescaggio praticamente sicuro tra i dilettanti e poi sfumato. Si è rimboccato le maniche e si è messo a lavoro ripartendo dall’Eccellenza. Di Maria ha lavorato prima sulla testa dei suoi giocatori (nessuno o quasi si era mai calato in quella categoria) poi sulle gambe. Questo il mix vincente.



Insieme a Di Maria confermato anche il vice Salvatore Periti e il direttore sportivo Marcello Battaglia. Insomma, la linea del club di via Piazza d’Armi sembra chiara: a Vibo si va verso la conferma in blocco del gruppo (o parte di esso) che ha riconquistato il massimo torneo dilettanti dopo lo scivolone in quinta serie. Nelle prossime ore, quindi, potrebbero arrivare le riconferme dei pezzi pregiati della squadra. Dal capitano, Cosimo Cosenza, all’attaccante, Diego Allegretti, al fantasista Franco Da Dalt e via dicendo.