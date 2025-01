Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la ventesima giornata del campionato. Nel girone I, piatto forte del secondo turno di ritorno è stato il derby calabrese tra Vibonese e Locri. La sfida del Razza è stata vinta dai padroni di casa che con questi 3 punti consolidano il quinto posto in classifica, l’ultimo disponibile in griglia play off.

Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma per domenica 26 gennaio.

Il programma del 20esimo turno

Akragas-Castrumfavara 0-1

Acireale-Ragusa 2-1

Enna-Igea Virtus 2-2

Licata-Scafatese 0-2

Paternò-Sancataldese 1-1

Reggina-Città di S.Agata 3-0

Sambiase-Pompei 1-1

Siracusa-Nissa 4-1

Vibonese-Locri 2-0

La classifica

Siracusa 45

Reggina 42

Sambiase 42

Scafatese 40

Vibonese 36

Paternò 28

Nissa 27

Castrumfavara 27

Igea Virtus 24

Enna 24

Pompei 21

Locri 21

Acireale 21

Ragusa 20

Sancataldese 20

Licata 18

S.Agata 16

Akragas 14

Il prossimo turno

Castrumfavara-Licata

S.Agata-Siracusa

Pompei-Vibonese

Locri-Paternò

Nissa-Sambiase

Nuova Igea Virtus-Acireale

Ragusa-Reggina

Sancataldese-Akragas

Scafatese-Enna