Trasferta siciliana all'orizzonte per la Vibonese che, in occasione della ventitreesima giornata, sarà di scena sul campo della Sancataldese. Due squadre con due orizzonti di classifica differenti, dal momento che i rossoblù sono in piena corsa per i vertici mentre i siciliani gravitano attualmente sopra la zona play out ma non possono ancora ritenersi tranquilli. Tre punti pesanti in palio per entrambe e che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione, soprattutto per quel che riguarda i rossoblù i quali hanno tutta la voglia di vincere per cercare di approfittare anche del contemporaneo big match di vertice tra Reggina e Siracusa per accorciare ulteriormente la forbice dalla vetta.

Come ci arrivano le due squadre

Buon momento per la Vibonese che arriverà in quel di Caltanissetta con alle spalle tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque, e reduce da ben cinque clean sheets nelle ultime sei uscite di campionato. A ciò si aggiunge il fatto che la formazione di Facciolo è il miglior attacco del girone di ritorno con tredici centri ma, soprattutto, la miglior difesa con un solo gol subito dall'inizio del 2025 (quello cioè che è valso la sconfitta sotto il diluvio del d'Ippolito, contro il Sambiase). Non devono comunque ingannare i diciannove punti di differenza dal momento che sarà una gara difficile da sbrogliare, anche perché dopo aver violato la difesa immacolata (nel girone di ritorno<) del Castrum Favara, la Vibonese ha un altro primato stagionale da spezzare: la Sancataldese, infatti, davanti ai propri tifosi vince poco (solo tre volte) ma è anche vero che non perde mai. la formazione di mister Pitadella è ancora imbattuta in casa frutto di tre vittorie e sette pareggi. Neanche Siracusa e Sambiase, infatti, sono riusciti a violare lo stadio Valentino Mazzola, e questa è un'ulteriore motivazione per una Vibonese che è in salute.