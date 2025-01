Una Vibonese che era alla ricerca di continuità dopo la vittoria di settimana scorsa e non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Il Pompei per ritrovare una vittoria che manca da quattro turni, ma galvanizzato dal pari di sette giorni fa in casa del Sambiase.

Erano questi i presupposti pre match in terra campana, e alla fine a sorridere è il club di mister Facciolo che trova la sua seconda vittoria consecutiva, peraltro in maniera abbastanza netta: 0-3.

Primo tempo

La partita rimanda immediatamente al match d'andata, dove al Luigi Razza si verificò uno spettacolare 4-3 in favore dei rossoblù. Se questi ultimi, più o meno, sono gli stessi dell'andata, a cambiare totalmente volto è il Pompei che rispetto a quella gara ha solo due superstiti tra gli undici titolari: il portiere Rizzuto e il centrocampista Agnelli. Oltre al già menzionato estremo difensore, i padroni di casa presentano ben cinque Under in campo con una difesa a quattro composta da Russo, Guerra, Costanzo e Bocchetti. In mezzo al campo insieme ad Agnelli ecco Rondinella e Aurino mentre nel tridente offensivo, insieme a De Luca e De Martino, scende in campo subito il nuovo acquisto argentino Feito annunciato proprio ieri. Tra i rossoblù, mister Facciolo propone il giovane Bolzon in porta e poi l'ormai consolidato quartetto arretrato composto da Squillace, Germinio, Capone e Nunziante. A centrocampo è completamente recuperato Giunta, nuovamente titolare, affiancato a capitan Favo e Aronica. Piccola novità in avanti dal momento che insieme ai collaudati Alagna e Terranova c'è il giovanissimo Palumbo (classe 2005) alla prima da titolare.

Il primo brivido è di marca locale e arriva dopo cinque minuti: azione tutta in verticale con de Luca che innesca il nuovo arrivato Feito il quale penetra in area palla al piede e calcia ma, da distanza ravvicinata, trova Bolzon. A parte questo, nella prima alba di gara si registra una Vibonese più propositiva e un Pompei più raccolto in attesa di ripartire. Al ventesimo però i locali crescono e c'è il secondo squillo campano con De Martino che, appena superata la mezzaluna, libera un fendete potente e insidioso e con Bolzon che ci mette una pezza in corner. Passano cinque minuti e la squadra di Esposito si rende ancora una volta pericolosa e ancora una volta con il neo acquisto Feito che, nel cuore dell'area, aggira con un dribbling il difensore avversario e calcia di prima intenzione ma non è di piede destro e si vede. Alla mezz'ora però arriva la prima nitida palla gol della Vibonese con Palumbo che all'interno dell'area di rigore, in posizione un po' defilata, calcia davanti a Rizzuto ma non riesce a chiudere l'angolo del tiro. Una sorta di prova generale al gol, dal momento che questo arriva al minuto 38: Vibonese in avanti e con Rizzuto impeccabile in una prima occasione. In agguato però rimane bomber Terranova che la mette dentro.

Secondo tempo

Nella ripresa c'è un Pompei alquanto aggressivo e volto a cercare il pareggio con De Martino e Aurino che cercano la giocata e la svolta. Mister Esposito capisce che bisogna osare e allora, poco dopo il quarto d'ora, richiama Rondinella e butta nella mischia Tompte per una formazione a trazione interiore. E proprio il nuovo entrato impiega pochissimo a rendersi determinante prendendosi un calcio di rigore al 21' pt. Dal dischetto ci va De Martino che viene però ipnotizzato da un grandissimo Bolzon che indovina l'angolo e respinge. Cinque minuti più tardi ancora Terranova mette al sicuro il risultato e, alla mezz'ora, Alagna lo sigilla firmando il tris e il suo terzo gol in due partite. La Vibonese sale a quota 39 punti e accorcia sul Sambiase, ora a tre lunghezze di distanza.

Il tabellino

POMPEI: Rizzuto; Guerra, Russo, Costanzo (35' st Pelusio), Bocchetti; Rondinella (18' st Tompte), Aurino (27' st Balzano), Agnelli; Feito (23' st Pirone), De Martino, De Luca (42' pt Rosati). A disp.: Allocca, Riccio, D'Amora, Esposito. All. Esposito

VIBONESE: Bolzon; Squillace, Capone (29' st Caballero), Germinio, Nunziante; Favo, Giunta (27' st Atteo), Aronica (17' st Milazzo); Alagna (35' st Berardi), Palumbo (17' st Castillo), Terranova. A disp.: Bifulco, Cardinale, Napolitano, Barrere. All. Facciolo

ARBITRO: Alban Zadrima di Pistoia (assistenti Davide Tranchida e Andrea Della Rocca entrambi di Pisa)

MARCATORI: 38' pt Terranova (V), 26' st Terranova (V), 32' st Alagna (V)

NOTE: Ammoniti: Aronica (V), Palumbo (V), Capone (V). Al 21' st Bolzon para un rigore a De Martino Rec.: 2' pt- 4’ st