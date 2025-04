Una sola vittoria nelle ultime sei uscite per la Vibonese, reduce dallo scivolone nel derby del Granillo contro la Reggina. Se i primi tre posti sembrano ormai lontani, l'obiettivo principale dei rossoblù è ancora vivo ed è quello dei play off. Nella trentesima giornata del campionato di Serie D (girone I) la squadra di mister Facciolo ospiterà il Licata allo stadio Luigi Razza, con l'intenzione di riconquistare i tre punti e tenere a bada la Nissa che da dietro spinge per ottenere il quinto posto.

Derby amaro

In esclusiva, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il promettente portiere (classe 2006) Davide Bifulco arrivato nel mercato di gennaio e formatosi nelle fila giovanili del Monza. Il diciannovenne ripercorre innanzitutto il derby di domenica scorsa: «Secondo me siamo entrati in campo con la mentalità giusta e si è visto, dal momento che stavamo giocando con il giusto piglio e trovando anche il vantaggio. L'unico problema è stato poi il gol del pari che ci ha demoralizzato e subito dopo abbiamo preso il secondo. Nella ripresa però, nonostante lo svantaggio, abbiamo giocato ordinati e palla a terra e, a mio parere, abbiamo fatto noi la partita con la Reggina che invece ci aspettava. Abbiamo avuto tre o quattro occasioni importanti ma sono contento della prestazione, come detto anche dal mister. peccato per il risultato».

Una Vibonese che, ancora una volta, non riesce a imporsi negli scontri diretti: «Io sono arrivato a gennaio - prosegue Bifulco - e ho fatto due scontri diretti contro Scafatese e appunto Reggina, ma come approccio alla gara posso dire che è sempre stato positivo affrontandolo con la mentalità giusta. Poi il pallone è rotondo e può capitare di tutto».

Testa al Licata

Un passato che è ormai storia e per questo si deve guardare avanti, con la Vibonese che attende un Licata in piena lotta per la salvezza e con una sola vittoria nelle ultime nove uscite ma per questo non deve essere sottovalutato: «Sappiamo che arriva una squadra che deve fare punti per uscire dalla sua situazione. Non sarà facile perché il Licata secondo me cercherà di difendersi e non ci farà trovare spazi, proprio come successo contro l'Acireale, ma noi dobbiamo fare punti per tenere a distanza la Nissa». Una panoramica generale sull'andamento del club rossoblù: «Quando sono arrivato non conoscevo questo campionato, so che la Vibonese ha avuto un buon inizio di stagione e nel complesso penso che l'andamento rientra nelle aspettative». Sul ritiro dell'Akragas: «A noi cambia poco, ma penso che la Reggina abbia l'occasione di avvicinarsi al Siracusa e ribaltare tutto».