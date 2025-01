Continua l'operazione rinforzi in casa Vibonese, con il club rossoblù che consolida ulteriormente il roster dei portieri. Nel girone di ritorno di questo corrente campionato di Serie D, la formazione rossoblù dovrà correre e non fare più passi falsi per non veder sfumare l'obiettivo della vigilia di stagione che era quello dei vertici, a cominciare già dal derby di domenica contro il Locri.

Ha firmato il giovane portiere Bifulco

Sotto questo aspetto, il mercato invernale arriva a pennello e saper scegliere i giusti rinforzi diventa fondamentale. A tal proposito ecco che il club del presidente Caffo, come detto, rinforza la batteria dei portieri. Ha firmato infatti il giovane estremo difensore, classe 2006, Davide Bifulco di proprietà del Monza. Ecco il comunicato ufficiale della squadra: «L’U.S. Vibonese Calcio comunica l’arrivo in maglia rossoblù del portiere, classe 2006 Davide Bifulco, proveniente in prestito dal Monza dove ha fatto tutta la trafila giovanile». Ecco le sue prime parole: «Grazie al presidente e al direttore per avermi dato questa possibilità che voglio sfruttare al massimo».