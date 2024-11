I rossoblù di miste Buscè saranno impegnati ad Agrigento. Impegno in Sicilia anche per la Gioiese, mentre il Castrovillari giocherà in Campania contro il Real Casalnuovo. Tra le mura amiche Reggio Calabria, Locri e Lamezia Terme

Il girone I del campionato di Serie D scende in campo per le partite della settimana giornata. Saranno sei su sette le formazioni calabresi impegnate oggi pomeriggio, dato che il San Luca osserva il turno di riposo. Impegno in Sicilia per la Vibonese che alle 15 ritorna a giocare dopo aver osservato il turno di riposo la scorsa settimana. La squadra di Buscè sarà impegnata sul campo dell'Akragas, squadra che si trova in classifica con gli stessi punti dei rossoblù (12), seppure con una partita in più. In Sicilia, per la precisione a Barcellona Pozzo di Gotto, ci sarà anche la Gioiese di mister Caridi: i viola chiamati a smuovere la classifica, faranno visita - con fischio d'inizio posticipato alle 16 - alla Nuova Igea Virtus. È quasi obbligato a dare uno scossone al proprio campionato anche il Castrovillari, che si trova al momento desolatamente all'ultimo posto in classifica con zero punti. In casa rossonera ieri sono arrivate le dimissioni di mister Marco Colle, oggi pomeriggio i Lupi del Pollino saranno guidati in panchina da Emilio Riccio nell'impegno in Campania sul campo del Real Casalnuovo.

Dopo il primo successo nel torneo, gli amaranto della LFA Reggio Calabria saranno impegnati tra le mura amiche del "Granillo" contro i siciliani del Licata, formazione che sta facendo bene e che si trova a quota 12 punti in classifica. Impegno più che ostico per la FC Lamezia Terme: i gialloblù, infatti, ospiteranno il Siracusa capolista del girone I con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio. Infine, dopo due ko consecutivi il Locri è chiamato a riprendere la marcia: al "Macri" arriva il Ragusa

Il programma della settima giornata (ore 15)

Akragas-Vibonese (Morello di Tivoli),

Canicattì-Trapani (Aronne di Roma 1)

Acireale-Portici (Muccignato di Pordenone),

Fc Lamezia Terme-Siracusa (Recupero di Lecce)

LFA Reggio Calabria-Licata (Palmieri di Brindisi)

Locri-Ragusa (Pazzarelli di Macerata)

Nuova Igea Virtus-Gioiese (Menozzi di Treviso) (ore 16)

Real Casalnuovo-Castrovillari (Bernardini di Ciampino)

Sancataldese-Città S. Agata (Garbo di Monza)

riposa: San Luca

La classifica

Siracusa 16

Trapani* 15

Licata 12

Vibonese* 12

Akragas 12

Sant'Agata 12

Canicattì 11

Lamezia Terme** 9

Nuova Igea Virtus 7

Sancataldese 7

Real Casalnuovo 6

Acireale** 6

Ragusa 6

LFA Reggio Calabria*** 4

San Luca (-1) 4

Locri 4

Portici 3

Gioiese 3

Castrovillari 0

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno