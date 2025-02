Operazione manita per la Vibonese che cerca la sua quinta vittoria consecutiva in campionato. Il ventiquattresimo turno di Serie D (Girone I) vede infatti i rossoblù ospitare allo stadio Luigi Razza la Nuova Igea Virtus. Inutile dire che i punti in palio sono preziosissimi soprattutto per i padroni di casa dal momento che potrebbero ulteriormente accorciare la forbice dai vertici, dal momento che nel turno di campionato c'è anche il big match di alta classifica tra Sambiase e Scafatese, rispettivamente terza e quarta della classe, con i sambiasini a più uno sulla Vibonese e la Scafatese appaiata con i rossoblù a quota 45. Insomma, con una vittoria la squadra di Facciolo supererebbe in classifica in ogni caso una delle due e avvicinerebbe i vertici.

Come ci arriva la Vibonese

Come detto, la squadra di Facciolo ci arriva come la squadra più in forma di questo girone di ritorno, e a testimoniarlo sono i numeri. Innanzitutto i rossoblù sarebbero primi nella classifica parziale (relativa solo al ritorno) insieme al Siracusa con 15 punti, ma sono anche la squadra con il miglior attacco (15 centri) e la miglior difesa (un solo gol subito) in questa seconda metà di stagione.

Numeri a parte, il club del presidente Pippo Caffo sembra aver ritrovato smalto e gioco che non deve più assolutamente smarrire. Da non sottovalutare però la Nuova Igea Virtus dal momento che è il secondo miglior attacco del girone di ritorno con 14 gol e sarebbe anche seconda nella classifica parziale, dietro appunto a Vibonese e Siracusa, con 13 punti. I siciliani arrivano da tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque, e in questo girone di ritorno hanno perso solo contro la Reggina, quasi un mese e mezzo fa. Lo scorso anno, allo stadio Luigi Razza, la Vibonese si impose con un secco 3-0 contro i siciliani infilando la settima vittoria consecutiva grazie alle reti di Ciotti, Gaeta e Tandara.