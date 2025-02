Seconda sconfitta consecutiva per la Vibonese che dalla trasferta campana torna con un nulla di fatto e tanto rammarico. Il club rossoblù cade dunque nel big match in casa della Scafatese e che metteva in palio il terzo posto, nel venticinquesimo turno del campionato di Serie D (girone I). Prima un gran gol di Molinaro, dal limite, sblocca il punteggio e poi, in pieno recupero, Gagliardi chiude le contese. Una caduta che fa scivolare la squadra di mister Michele Facciolo a meno sei proprio dalla Scafatese che consolida il terzo posto in classifica.

Il rammarico di Facciolo

Nella conferenza stampa post partita, si è espresso lo stesso tecnico Michele Facciolo non nascondendo di fatto il rammarico per una partita che poteva e doveva essere interpretata diversamente nelle varie fasi: «C'è amarezza perché oggi usciamo dal campo con una sconfitta che non rispecchia quanto visto nei novanta minuti. La squadra ha dimostrato carattere nel reagire allo svantaggio, ma non siamo stati abbastanza lucidi nella gestione del pallone, soprattutto nella ripresa».

E ancora: «Abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla, ma abbiamo peccato di frenesia cercando la giocata difficile, mentre quello che dovevamo fare era mantenere la calma e giocare in modo semplice». Per la Vibonese, adesso, la sfida casalinga contro il Sant'Agata.