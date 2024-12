Cresce l'attesa per il big match della quindicesima giornata del campionato di Serie D, con la Vibonese che allo stadio Luigi Razza ospiterà la capolista Siracusa. Posta in palio altissima dal momento che la formazione vibonese è seconda nel gruppone insieme a Scafatese, Reggina e Sambiase e, una vittoria, consentirebbe di piazzarsi a meno uno dalla vetta.

Un attaccante under per la Vibonese

A parte questo, la società si sta già muovendo in questa prima alba di calciomercato invernale e, a tal proposito, ha già piazzato il primo colpo rappresentato dal centrocampista Christian Nunziante. Il direttore sportivo Ettore Meli però non si ferma e aggiunge all'organico guidato da mister Facciolo un'altra pedina interessante, soprattutto in ottica under. Ufficiale infatti l'ingaggio del giovane attaccante (classe 2005) Gesualdo Napolitano. Il diciannovenne è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Verona ma è cresciuto anche nel vivaio del Catania.

Arriva a Vibo Valentia, alla corte di mister Facciolo, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia dello United Riccione, squadra militante nel Girone D di Serie D, con cui ha messo a referto 2 assist. Ecco le prime parole del nuovo acquisto che potrebbe essere già a disposizione proprio per domenica: «Sono contento di questa opportunità in un girone molto competitivo come questo ed un club ambizioso come la Vibonese».