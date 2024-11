La squadra calabrese è in lotta per il secondo posto, mentre quella siciliana vuole evitare di finire in zona play out. L'allenatore dei rossoblù: «Mi aspetto una gara difficile». Fischio d'inizio alle 14.30

Nel girone I del campionato di Serie D, si giocherà oggi pomeriggio alle 14.30 la 30esima giornata (undicesima di ritorno). Allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, la Sancataldese farà visita alla Vibonese. L'incontro si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con la squadra siciliana che arriva in Calabria alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi il più possibile dalla pericolosa zona play-out, al momento distante 5 punti. La Vibonese, invece, ha come obiettivo il secondo posto in classifica, attualmente occupato dal Siracusa lontano appena 2 lunghezze.

Nella giornata di ieri, l'allenatore della Vibonese, Antonio Buscè, si è espresso con fiducia alla vigilia del match, consapevole delle sfide che attendono la sua squadra in questo rush finale. «Siamo entrati nell'ultimo quarto di campionato - ha affermato il tecnico -, con la Sancataldese mi aspetto una gara difficile, così come lo sono state le sfide contro Canicattì e Locri», ha dichiarato Buscè.

Dalle parole del tecnico appare chiara la voglia di fare bene con cui la sua squadra è pronta a fronteggiare una Sancataldese comunque determinata a dare il massimo nonostante i 30 punti che separano in classifica le due compagini. Tuttavia, Buscè non teme cali di concentrazione da parte dei suoi uomini: «Vogliamo migliorare la nostra classifica, finora siamo riusciti a fare grandi cose, certamente siamo andati oltre le più rosee aspettative».