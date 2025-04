Due orizzonti di classifica differenti, ma con le stesse ambizioni di rivalsa e di ritornare a correre. Domenica allo stadio Luigi Razza, in occasione della trentesima giornata, si affronteranno Vibonese e Licata in un match delicato e che potrebbe notevolmente influenzare le ultime quattro giornate al termine della stagione, in relazione ai rispettivi obiettivi. La compagine rossoblù è sempre quinta in classifica, posizione sufficiente per centrare i play off, ma deve guardarsi dietro da una Nissa che continua a spingere e che è a meno quattro. Quanto al Licata, invece, la squadra siciliana è in una posizione delicata di classifica stravolta peraltro dal ritiro dell'Akragas. Il Licata, dunque, è attualmente penultimo in classifica e ha estremo bisogno di fare punti salvezza.

Lo stato di forma di entrambe

Una sola vittoria nelle ultime sei uscite per la formazione di mister Facciolo, reduce un mese sicuramente opaco che ha forse compromesso il terzo posto ma non l'obiettivo primario dei play off. Non viaggia in buone acque invece il Licata, con una sola vittoria negli ultimi nove incontri che l'hanno attualmente relegata al penultimo posto in classifica (in concomitanza con il Locri) a quota 22 punti, di cui esattamente la metà conquistati nel corso di questo girone di ritorno. L'unica pecca dei siciliani forse sono i 22 gol subiti in questa seconda metà di stagione. Quarta miglior difesa del girone di ritorno invece per la Vibonese che ha concesso 11 gol (meglio hanno fatto Reggina, Scafatese e Siracusa).

I precedenti recenti

Cinque gli incontri disputati nelle ultime tre stagioni, compresa quella in corso, e con un bilancio nettamente in favore della compagine calabrese che conta quattro vittorie e una sola sconfitta, quella cioè del 15 gennaio 2023 in terra siciliana per 1-0. Più recente invece il successo rossoblù in casa del Licata dello scorso 24 novembre mentre ha dato spettacolo, allo stadio Luigi Razza, l'ultimo precedente dello scorso 5 maggio e concluso con un pirotecnico 4-2. Vittoria casalinga per 2-1 il 26 settembre 2022 e successo esterno per 1-3 il 20 dicembre 2023 gli altri due recenti precedenti.