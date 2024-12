Nell’ultimo weekend le calabresi hanno rosicchiato due punti agli aretusei e lo scontro diretto in programma al Razza di Vibo Valentia può rendere il prosieguo di stagione ancor di più entusiasmante. Il programma del 16esimo turno

Il piatto forte della sedicesima giornata del Girone I di Serie D è Vibonese-Siracusa: la truppa di Facciolo ha confermato il trend favorevole in trasferta battendo l’Akragas, ora vuole ritrovare il sorriso anche al Razza. Allo stadio di Vibo Valentia arriverà la capolista, reduce dal pareggio in extremis contro il Paternò.

Vincere per la Vibonese significherebbe volare a un punto dalla vetta e riaprire ufficialmente il campionato. Reggina e Sambiase guardano interessate al big match di giornata, ma devono pensare ai rispettivi impegni.

La Reggina sarà ospite del Castrum Favara, a cui manca la vittoria dal 3 novembre: la rimonta nel derby contro il Locri ha dato nuova linfa alla truppa di Trocini, che ora però deve dimostrare maturità e continuità.

Chi, finora, è stato più maturo del previsto è il Sambiase: Umbaca e compagni si ritrovano in alto e vogliono giocarsi le loro chance con le più forti del campionato. Al D’Ippolito arriva il fastidioso Paternò. Impegno casalingo per il Locri che, dopo la rescissione consensuale con Ciccio Cozza, è momentaneamente seguito da Gigi Caridi: al Macrì contro l’Enna una sfida fondamentale per risalire la china.

Da seguire alcuni scontri diretti nei bassifondi della classifica: Pompei-Licata e Sancataldese-Acireale mettono in palio punti pesanti per chi vuole salvarsi.

Il 16esimo turno

Castrum Favara-Reggina

Pompei-Licata

Locri-Enna

Nissa-Akragas

Igea Virtus-Ragusa

Sambiase-Paternò

Sancataldese-Acireale

Scafatese-Sant’Agata

Vibonese-Siracusa

La classifica

Siracusa 33

Scafatese 29

Reggina 29

Sambiase 29

Vibonese 29

Paternò 22

Igea Virtus 20

Enna 20

Castrum Favara 19

Nissa 18

Sancataldese 17

Locri 17

Pompei 16

Ragusa 15

Sant’Agata 14

Acireale 14

Licata 12

Akragas 10