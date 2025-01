La Vibonese ha ritrovato il sorriso domenica, nel match interno contro il Locri valido per la ventesima giornata del campionato di Serie D (girone I). I rossoblù, allo stadio Luigi Razza, si aggiudicano il derby tutto calabrese contro la compagine amaranto per 2-0 griffato interamente da Alagna che sigla un gol per tempo.

Il primo è frutto di un bel colpo di testa su cross di Terranova mentre in occasione del secondo, invece, lo stesso centravanti è lesto a trasformare in oro un prezioso suggerimento di Castillo sul settore sinistro del campo. Prosegue dunque la risalita del club rossoblù.

Si sblocca Alagna

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, si è espresso il possente centravanti (190cm) siciliano, che si sblocca dopo due mesi e mezzo di astinenza dall'esultanza (l'ultima rete fu il 3 novembre in casa contro il Ragusa, nella vittoria per 2-0): «Innanzitutto la vittoria era fondamentale per tutto il gruppo e per l'animo. La mia doppietta? Diciamo che anche nelle partite precedenti avevo sempre offerto delle buone prestazioni ma è mancato solamente il gol. Anche prima del match contro il Locri però ero sereno, senza dimenticare che per un attaccante la rete è fondamentale».

All'orizzonte, adesso, c'è la trasferta campana in casa del Pompei con l'obiettivo di dare continuità ai tre punti di domenica: «Nel girone di ritorno tutte le partite sono difficili e da prendere con le pinze, dal momento che le squadre si sono rinforzate e noi dobbiamo affrontarle come abbiamo fatto nella prima metà di stagione. Stessa cosa vale per il Pompei, dal momento che nelle settimane scorse sembrava dovesse subire dei cambiamenti e invece domenica ha fermato il Sambiase».

Insomma, la Vibonese ha ripreso la rincorsa ai vertici, e l'obiettivo non cambia: «Gli obiettivi sono sempre quelli della vigilia, sperando che Siracusa e Sambiase facciano dei passi falsi. Noi dobbiamo rosicchiare qualcosina giornata dopo giornata»