Ritrova i tre punti la Vibonese dopo due sconfitte consecutive in campionato che avevano contribuito a far perdere contatto con la vetta ai rossoblù. In occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D, infatti, la Vibonese esce torna a vincere e lo fa a Licata chiudendo una settimana complicata a livello di risultati come dimostrano i match contro Reggina domenica scorsa e Acireale, nel recupero di mercoledì. Punti preziosi in cascina dunque e che consentono di riportare il sorriso in casa rossoblù

Primo tempo

Reduce dalle fatiche di coppa, mister Facciolo è quasi costretto a un parziale turnover per far rifiatare i suoi uomini. A tal proposito diverse sono le novità a cominciare dalla linea difensiva che vede titolare per la prima volta il giovane Cosmano al posto di Fontanelli. A centrocampo preferito Milazzo a Cardinale, con il primo che affianca capita Favo e Giunta che ritorna da titolare una volta superati gli acciacchi. In attacco si rivede Berardi, preferito a Simonelli, insieme a terranova e Alagna. Quanto ai siciliani, invece, un modulo sicuramente propositivo con i terminali Furina e Minacori supportati da Saito. I siciliani, dunque, confermano ancora una volta la loro grande forza casalinga, inanellando il loro sesto risultato utile consecutivo davanti ai propri tifosi. Prima frazione che scorre via senza particolari sussulti, con l'unica occasione degna di nota che arriva al quarto d'ora in favore dei locali, con Ferrigno che da pochi passi manda incredibilmente alto. Il parziale si sblocca a quattro minuti dall'intervallo con Berardi che impatta di testa, con il pallone che prima sbatte sul palo e poi si insacca. I locali cercano di reagire subito e, dopo tre minuti, si fanno vedere nei pressi di Illipronti con Furina che, di testa, manda di poco a lato. Prima dell'intervallo da segnalare un'altra pericolosa occasione per la Vibonese con Squillace che, dal settore di sinistra, lascia partire un fendente che il portiere Rosi deve respingere con i pugni.

Secondo tempo

Nella ripresa il Licata si getta a testa bassa per cercare il pareggio, creando anche diverse occasioni. La Vibonese non è comunque da meno e, al sesto minuto, Alagna spreca una buona occasione per raddoppiare ma manda a lato. tre minuti più tardi è Maimone che ci prova tra le file del Licata. Al quarto d'ora ancora siciliani in avanti con Furina che non riesce a capitalizzare una buona azione da gol. Neanche Marcellino, in seguito, riesce ad aggiustare la mira e dunque il parziale non cambierà. La Vibonese aggancia la Scafatese al secondo posto in classifica.

Le formazioni iniziali

LICATA: Rossi; Calaiò, Ferrigno, Lanza; D'Antona, Maimone, Marcellino, Saito; Furina, Minacori. A disp. Donato, Caramanno, Graci, Pertosa, Pino, Di Pietro, Giannone, Inzerillo, Lo Iacono, Bennici, Bonanno. All. Coppa

VIBONESE: Illipronti; Germinio, Squillace, Capone, Cosmano; Favo, Giunta, Milazzo (21' st Castillo); Berardi(21' st Simonelli), Alagna, Terranova. A disp. Marano, Fontanelli, Santiago, Rizzardi, Atteo, Aronica, Cardinale, Castillo. All. Facciolo

ARBITRO: Giuseppe Lascaro di Matera (assistenti Giuseppe Dellaquila di Barletta e Giovanni Sparapano di Molfetta)

MARCATORI: 41' pt Berardi (V)

NOTE: Rec. 1' pt- 5' st