Per la Vibonese è arrivato il giorno della semifinale play off e, per il secondo anno consecutivo, l'avversario sarà la Reggina. Un derby tutto calabrese che si rinnova nel tempo dunque ma con i rossoblù che vorrebbero cambiare il finale, finora quasi sempre a tinte amaranto.

Le parole di Facciolo

In vista della gara del Granillo, dove la Reggina avrà due risultati su tre per passare il turno, si è espresso mister Facciolo ai microfoni ufficiali del club: «Sicuramente il nostro è un risultato voluto e ottenuto meritatamente e per questo mi corre l'obbligo di ringraziare tutta la squadra e tutto lo staff. Quanto al match del Granillo, sarà sicuramente una partita bella da giocare e, a oggi, la più importante della stagione». E ancora: «Sarà un match difficile contro un avversario che si è giocato il primo posto fino all'ultimo con il Siracusa e anche per loro sarà la partita più importante questa. Quella di Trocini è una squadra di valore e che sarà accompagnata da un pubblico di spicco. Sarà sicuramente una partita bella da vivere e dalle grandi emozioni».

Imparare dagli errori

Come detto, l'obiettivo principale è quello di invertire il trend negli scontri diretti contro gli amaranto, come per esempio quello nella sfida del girone di ritorno dove i rossoblù si fecero ribaltare: «Quello che dovremo fare è curare i dettagli e non commettere gli errori fatti nel girone di ritorno e giocando con coraggio. Io credo che la Reggina di Trocini sia una squadra che ha sempre cominciato le partite aggredendo gli avversarsi e cercando di portare subito il risultato dalla propria parte e penso che sarà così anche in questa partita».