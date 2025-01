Una straripante Vibonese schianta il Pompei e trova la sua seconda vittoria consecutiva. Nella ventunesima giornata del campionato di Serie D, infatti, i rossoblù danno continuità al successo di sette giorni fa vincendo in maniera netta sul campo del Pompei e tornando dalla Campania con tre gol, tre punti e una prestazione maiuscola. Primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Terranova e poi, nella ripresa, provvidenziale Bolzon a parare un calcio di rigore tirato da De Martino. Da lì tutto in discesa con i ragazzi di mister Facciolo che prima trovano il raddoppio ancora una volta con Terranova e poi il tris di Alagna, al suo terzo centro nelle ultime due gare disputate.

Le parole di Facciolo

Nella conferenza stampa post partita, proprio il tecnico Facciolo ha analizzato il match: «Nel primo tempo abbiamo subito due ripartenze dove potevamo andare sotto nel punteggio e allora sarebbe cambiata l'inerzia, trasformandosi in una partita difficile e in salita. Abbiamo anche avuto una palla-gol con Palumbo il quale secondo me è stato un po' egoista ma per un attaccante ci sta e, in seguito, è arrivato il gol di Terranova. Nel primo quarto d'ora della ripresa, invece, sembrava avessimo paura e avevamo smesso di andare alti». Ecco allora il punto di svolta: «A mio avviso la palla sul calcio di rigore era fuori, ma Bolzon è stato comunque provvidenziale e da lì è cambiata l'inerzia della partita, con la squadra che alla fine ha portato a casa i tre punti. Stiamo lavorando con grande dedizione e i risultati si stanno vedendo. Siamo ancora lì, ma dobbiamo guardare domenica dopo domenica, continuando a giocare a calcio e a divertirci».