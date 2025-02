Allo stadio Valentino Mazzola decidono una rete di bomber Terranova nel primo tempo, e una di Milazzo in pieno recupero. Per la squadra di Facciolo è la quarta vittoria consecutiva

Quarta vittoria consecutiva per la Vibonese che continua a correre veloce e, soprattutto, testimonia la straripante forma in questo girone di ritorno. Nella ventitreesima giornata del campionato di Serie D (girone I) la squadra rossoblù torna con tre punti pesantissimi da San Cataldo ma, soprattutto, pongono fine all'imbattibilità stagionale casalinga dei siciliani (tre vittorie e sette pareggi) i quali non perdevano da maggio scorso sul terreno amico.

Primo tempo

I padroni di casa con il tridente composto da Germano, Gueye e Bonilla mentre Pedalino, Chironi e Kouame opereranno a centrocampo in cerca di spunti e varchi. Quanto ai rossoblù, mister Facciolo recupera innanzitutto Capone che rientra dalla squalifica ma siede in panchina, così come Napolitano che è nuovamente disponibile dopo gli acciacchi delle settimane scorse. Il tridente d'attacco è innanzitutto composto dall'ormai collaudato binomio Terranova-Alagna completato dal giovane Palumbo, ancora una volta dal primo minuto. In panchina Berardi e uno scalpitante Castillo. Si gioca sotto una pioggia battente con i rossoblù che partono in maniera pimpante e propositiva, arrivando anche dalle parti di La Cagnina (quest'ultimo attento) nei primi minuti.

Al dodicesimo minuto calcio d'angolo per la Vibonese, sul settore di destra, con il traversone in mezzo che viene ricacciato fuori ma, sulla corsia di sinistra, c'è Squillace che la mette in mezzo nel cuore dell'area piccola dove c'è Giunta che spizza di testa e mette in rete, ma è offside. Sono le prove generali dal momento che la formazione di Facciolo passa in vantaggio al diciottesimo, sempre sugli sviluppi di un corner. Cross in mezzo e in una situazione confusa in virtù di un bati e ribatti, nei pressi dell'area piccola ci pensa Terranova a ribadire in rete in maniera secca e concreta. Una prima frazione di grande rilievo per la Vibonese che continua a spingere e creare gioco e arrivando spesso e volentieri alla conclusione, come quella alla mezz'ora sempre di Terranova e frutto di un bel fraseggio con Palumbo. Il tiro però è troppo strozzato e arriva debole nei pressi di La Cagnina.

Secondo tempo

Nella ripresa entrambe le squadre tornano in campo con gli stessi ventidue che hanno iniziato la sfida. Subito pimpante il secondo tempo dal momento che nei primi quattro minuti ci sono state due occasioni, una per parte. Ad affacciarsi per prima è la Vibonese con un bel colpo di testa di Alagna il quale però viene respinto in angolo dal portiere avversario. Pochi minuti dopo esce fuori la Sancataldese, alla ricerca del pari, con Germano che è protagonista di un gran tiro al volo che impegna Bolzon, il quale spegne il pericolo in due tempi.

Negli immediati minuti successivi i locali cercano l'iniziativa per riaprire la gara, come un calcio di punizione che si spegne però sul fondo. Mister Pidatello le prova tutte per cercare di raddrizzare la partita inserendo Montaperto, Suarez e Viscuso ma la pesantezza offensiva non sortisce l'effetto sperato.

Nei minuti finali la Vibonese va vicina anche al raddoppio con Alagna che si invola verso La Cagnina ma si allunga troppo il pallone favorendo l'estremo difensore locale. In pieno recupero c’è tempo anche per il raddoppio che è a cura del nuovo entrato Milazzo che deve solo appoggiare in rete. Rossoblù a tre lunghezze dal secondo posto.

Il tabellino

SANCATALDESE: La Cagnina; Pisciotta, Blaze (27' st Montaperto), Paladini, Tedesco; Pedalino (17' st Suarez), Chironi, Kouame; Germano (27' st Viscuso), Gueye (34' st Catania), Bonilla. A disp.: Dolenti, Cappello, Calabrese, Sottile, Zouine. Pidatello

VIBONESE: Bolzon; Squillace, Germinio, Caballero, Nunziante; Favo, Giunta, Aronica; Palumbo, Alagna, Terranova. A disp.: Bifulco, Tarantino, Atteo, Capone, Berardi, Napolitano, Castillo, Millazzo, Barrere. All. Facciolo

ARBITRO: Gennaro Decimo di Napoli (assistenti Giovanni Fiordi di Gubbio e Giannandrea Aguzzi di Rieti)

MARCATORI: 18' pt Terranova

NOTE: 2' pt-5' st