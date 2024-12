Un punto che serve a poco nella trasferta siciliana per i rossoblù che non riescono riscattare pienamente la sconfitta di settimana scorsa

Era l'ultima chiamata del 2024 e, inoltre, quella che chiudeva anche la prima metà stagionale dal momento che la sedicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) era anche l'ultima di andata, e con il Siracusa Campione d'inverno con novanta minuti di anticipo, virtuale titolo conquistato settimana scorsa sul campo della Vibonese. Proprio la Vibonese, reduce da quattro sconfitte nelle ultime sei uscite, aveva bisogno di una scossa per ritrovare i tre punti e non perdere ulteriore terreno con le zone di vertice. A Paternò, però il match termina a reti inviolate, con la vetta che ora è distante nove lunghezze e il secondo posto, occupato dal Sambiase, a cinque punti. Era una sorta di scontro diretto con obiettivo la griglia playoff, dal momento che le due squadre prima della sfida erano staccate di 6 punti.

La partita

Qualche novità nell'undici titolare rossoblù, con Facciolo che non cambia nulla nel reparto arretrato con Brusca tra i pali e poi, la linea difensiva, composta da Fontanelli, Capone, Squillace e Germinio. A centrocampo i soli capitan Favo e Giunta saranno coadiuvati dal supporto di Atteo dal primo minuto. Il tridente offensivo vede come protagonisti sempre Alagna e Terranova. Prima da titolare per il nuovo arrivato Napolitano dopo lo spezzone di partita giocato contro il Siracusa. Poche le emozioni per un risultato alla fine giusto. Dopo dieci minuti Paternò in avanti con Guida, ma viene chiuso dalla retroguardia vibonese. Al quarto d'ora gran tiro di Bertella che regala l'illusione del gol. Al 22' pt ancora Paternò con una grande ripartenza di Arsero, ma Brusca è attento. Sul finire dell'intervallo ci prova Terranova su punizione, ma Mileto è bravo a respingere. Nella ripresa subito pericolosa la Vibonese con Napolitano che impone al portiere dei siciliani un autentico miracolo.

Il tabellino

PATERNÒ: Mileto; Sinatra (19' st Di Francesco), Marino, Panarello, Viglianisi; Asero, Greco, Bertella; Puglisi, Guida, Pinotti (19' st Pappalardo). A disp.: Tosoni, Vittorio, De Jesus, Catania, Merola, Marin. All. Catalano

VIBONESE: Brusca; Fontanelli, Capone, Squillace (9' st Nunziante), Germinio; Favo, Giunta (31' st Cardinale), Atteo (15' st Berardi); Napolitano (15' st Milazzo), Alagna, Terranova (31' st Simonelli). A disp. Marano, Caballero, Castillo, Lopez. All. Facciolo

ARBITRO: Leonardo Leorsini di Terni (assistenti Marco Bosco di Roma 2 e Angelo Calce di Cassino)

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Favo (V), Facciolo (V). Rec.: 1' pt-4' st