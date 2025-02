È una Vibonese che piace sempre di più. Una sola sconfitta nelle ultime sette gare e, soprattutto, un solo gol subito negli ultimi sette impegni nel campionato di Serie D (girone I). I rossoblù continuano a marciare e a rincorrere i vertici della classifica e, finora, lo stanno facendo nel migliore dei modi come dimostra queste prime sei giornate del girone di ritorno che vedono la squadra di mister Facciolo prima (insieme al Siracusa) con 15 punti nella classifica parziale ma soprattutto con il miglior attacco (15 gol) e miglior difesa (una sola rete subita appunto) in questa seconda parte di stagione. Domenica altra vittoria importante sul campo della Sancataldese per 0-2 grazie alle reti di Terranova e Milazzo.

Il punto di capitan Favo

In esclusiva ai microfoni del nostro network si è espresso il capitano rossoblù, Vittorio Favo, iniziando proprio dal match di domenica scorsa: «Devo dire che è stata una gara molto difficile ma lo sapevamo. Il terreno di gioco, inoltre, era un sintetico di vecchia generazione e quindi quasi un flipper e con il campo stretto che trasformava ogni palla in azione pericolosa, ma noi siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte». Buon percorso dunque per la Vibonese, come attestano i numeri del girone di ritorno, ma lo stesso Favo preferisce andare cauto: «Stiamo facendo un buon percorso, ma anche all'andata con le stesse partite facemmo ottimi risultati, poi però nel finale siamo un po' calati. Questa volta dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati e lucidi per tutto l'arco della stagione che rimane».

Obiettivi e sensazioni

Le ultime due vittorie di campionato, soprattutto, sono emblematiche dal momento che prima la Vibonese è riuscita a violare la difesa del Castrum Favara, fino a quel momento imbattuta nel girone di ritorno, rifilando ben quattro gol, e poi domenica scorsa è andata a vincere sul campo della Sancataldese che davanti ai propri tifosi non perdeva addirittura da maggio: «Noi sicuramente vogliamo accorciare la forbice dai vertici - continua Favo - e per farlo ci stiamo concentrando sulla crescita di squadra e anche su quella individuale. Inoltre rompere quei primati di Castrum Favara e Sancataldese è stato per noi molto importante poiché ci ha aiutato ad aumentare la consapevolezza della nostra forza». Infine, un'opinione sul big match tra le prime due della classe, Reggina-Siracusa, finito in favore della capolista siciliana: «I punti dalla seconda sono ancora recuperabili, ma il Siracusa domenica ha dato un segnale forte vincendo allo stadio Granillo di fronte a quel pubblico e dunque bisogna farle solo i complimenti».