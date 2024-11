Niente da fare per Locri e Castrovillari sconfitte entrambe in Sicilia. Pari tra Gioiese e Città di Sant'Agata. La classifica del girone I aggiornata dopo l'ultimo turno

Si è conclusa con le partite disputate questo pomeriggio la 35esima giornata del campionato di Serie D. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato dilettantistico di calcio hanno riposato, per questo turno, Sancataldese e Akragas. Tra le calabresi grande attesa per il derby tra San Luca e Vibonese; il Castrovillari ha affrontato in trasferta il Siracusa; la Lfa Reggio Calabria è stata impegnata nel match casalingo con il Canicattì; la già retrocessa Gioiese ha ospitato il Città di Sant'Agata e il Locri ha giocato in casa della Nuova Igea Virtus.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 21 aprile 2024.

I risultati

Portici - Trapani 0-5

San Luca - Vibonese 0-1

Siracusa - Castrovillari 3-1

LFA RC - Canicattì 5-0

Acireale - R. Casalnuovo 1-1

Gioiese - S.Agata 2-2

Licata - Ragusa 2-0

Igea Virtus - Locri 4-0

La classifica

Trapani 85

Siracusa 69

Vibonese 66

LFA RC 58

S.Agata 49

R. Casalnuovo 48

Acireale 48

Ragusa 47

Igea Virtus 44

Canicatti 42

Licata 40

Akragas 39

Sancataldese 34

Portici 31

Locri 28

San Luca 26

Castrovillari 16

Gioiese 8

Il prossimo turno

Akragas - San Luca

Canicattì - Acireale

Castrovillari - Portici

Locri - LFA RC

Ragusa - Gioiese

Sancataldese - Igea Virtus

Trapani - Licata

Vibonese - Siracusa

Riposano: R. Casalnuovo e S.Agata