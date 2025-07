Solo silenzio apparente per la Vigor Lamezia che in queste ore ha acceso il proprio mercato estivo in vista del prossimo campionato di Serie D che la vedrà con l'etichetta di neopromossa. Da tempo la società vigorina stava lavorando nell'ombra e ponendo le basi per l'ossatura, come testimoniano il nuovo tecnico Foglia Manzillo e il direttore sportivo Caterino.

Vigor Lamezia, ecco i primi annunci

La compagine biancoverde, dunque, annuncia i suoi primi acquisti di mercato e fa i primi botti. Tre sono i nuovi volti del club: Simone Verdosci, Giovanni Errico e Silvio Colella.

Il primo, classe 2006, proviene dal Lecce, dove è praticamente cresciuto, militando in tutte le categorie giovanili fino ad approvare alla Primavera 1; Giovanni Errico, classe 2000, e Silvio Colella, classe 2002, provengono invece entrambi dall'Ischia Calcio ed entrambi sono cresciuti nel settore giovanile del Bari. Errico, centrale, e Colella esterno, collezionano numerose presenze in Serie D e in particolare si ritrovano compagni di squadra nel Team Altamura, club con il quale conquistano la promozione nei professionisti.

L'entusiasmo del giovane estremo difensore nel confrontarsi in un campionato altamente competitivo come il girone I e l'affiatamento consolidato tra i due difensori sono, così, le prime pedine a disposizione del neo mister Antonio Foglia Manzillo. Sono attesi nuovi annunci nei prossimi giorni.