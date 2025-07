Procede per gradi la programmazione della Vigor Lamezia che si sta preparando al prossimo campionato di Serie D (girone I). Il club biancoverde si sta strutturando soprattutto per quel che riguarda il settore tecnico e dirigenziale, in modo da avere un'organizzazione compatta e solida.

Il nuovo CdA

Proprio a tal proposito è stato reso noto il nuovo CdA (Consiglio d'Amministrazione) per la stagione 2025/26. Confermata innanzitutto, come già annunciato nelle settimane scorse, la carica di Salvatore Rettura come presidente e quella di Marco Rettura come vice-presidente con delega inerente i rapporti con la Figc e gli Enti Locali. Completano il CdA le seguenti figure: Enzo Augello con delega all'area tecnica e al settore giovanile; Salvatore Cerra consulente legale e Giancarlo Pulice.



Inoltre il club continua a essere impegnata nel completare l'iter di iscrizione al prossimo campionato di Serie D e procedere, a pieno regime, nell'organizzazione della prossima stagione, a cominciare dall'allestimento della rosa che verrà messa a disposizione del nuovo tecnico Antonio Foglia Manzillo. In questo il nuovo direttore sportivo Giovanni Caterino è già al lavoro. Gradualmente si colmano dunque i tasselli in casa biancoverde che di certo ha voluto puntare innanzitutto sulla competenza e poi sul mercato.