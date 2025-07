Continua sotto banco il mercato della Vigor Lamezia in vista del prossimo campionato di Serie D che il club vigorino affronterà con l'etichetta di neopromosso. Si sta strutturando infatti l'organico, grazie al costante impegno e alla sinergia tra il nuovo direttore sportivo Giovanni Caterino e il nuovo tecnico, Foglia Manzillo.

Doppio innesto

Doppio innesto dunque in casa biancoverde, e stavolta il focus si concentra sul reparto difensivo. Ingaggiati Giuseppe Staiano e Christian Sardo.

Staiano arriva dall'Avezzano ma vanta esperienze di spessore come le annate a Bari, Foggia, Follonica Gladiatore e Gavorrano, tra le altre. In grado di ricoprire più ruoli, il difensore classe 2001 può essere adattato anche a centrocampo.

Christian Sardo, invece, è invece un classe 2006. Reduce dalla stagione con il Gravina, si tratta di un esterno mancino, cresce nei settori giovanili di Trapani e Pescara per poi essere ingaggiato dal Torino, dove matura esperienza con l'Under 17, Under 18 e Under 20.

Due innesti giovani e che vanno a rinvigorire ancora di più l'organico, soprattutto in vista del sempre più imminente giorno del raduno che darà il via alla preparazione estiva.