«La società dell’Akragas comunica ufficialmente di aver trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti la propria rinuncia improrogabile alla prosecuzione del campionato di Serie D, girone I. Dopo un’attenta e sofferta valutazione, il club ha preso atto dell’impossibilità di garantire la continuità della stagione agonistica a causa di difficoltà gestionali ed economiche che non consentono di proseguire il percorso intrapreso. Nonostante questa difficile decisione, la società conferma il proprio impegno nella crescita dei giovani talenti e proseguirà regolarmente le attività del settore giovanile, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo al movimento calcistico locale». È questo il comunicato apparso sui social, come un fulmine a ciel sereno, da parte dell'Akragas che annuncia ufficialmente l'impossibilità di proseguire la corrente stagione. La squadra siciliana, inoltre, non aveva mai nascosto le difficoltà come testimonia anche la classifica, visto l'attuale ultimo posto a quota 15 punti e una vittoria che mancava da otto gare e con due soli gol fatti. Adesso però quello che era solo uno spettro si è tramutato in una cruda realtà.

Ecco come cambia la classifica

L'invio degli appositi documenti di rinuncia alla Lega Nazionale Dilettanti, dunque, avrà diverse conseguenze soprattutto a livello di classifica dal momento che essa subirà uno scossone alquanto rilevante e che potrebbe anche ridisegnare le gerarchie. Con la rinuncia al campionato, insomma, verranno detratti i punti alle squadre che avevano vinto o pareggiato contro la compagine siciliana. Lieve modifica innanzitutto in vetta alla classifica con il Siracusa che da 63 punti passa a 60 e la Reggina da 60 a 56, con gli amaranto che si vedrebbero quindi allungare il gap dalla prima in classifica da tre a quattro lunghezze ma con la differenza che il Siracusa, in teoria, avrebbe ancora dovuto giocare contro l'Akragas e dunque sarà costretta al turno di riposo. Si assottiglia invece il gap tra le tre contendenti per il terzo posto ovvero Scafatese, Sambiase e Vibonese. La Scafatese perde quattro punti (da 54 a 50) mentre Sambiase (da 52 a 49) e Vibonese (da 48 a 45) tre. In basso alla classifica, invece, risulta penalizzato il Locri che si vede quattro punti in meno e un ultimo posto in concomitanza con il Sant'Agata.

La nuova classifica

Siracusa 60

Reggina 56

Scafatese 50

Sambiase 49

Vibonese 45

Nissa 39

Paternò 37

Igea Virtus 33

Ragusa 28

Pompei 28

Castrumfavara 27

Acireale 26

Enna 24

Sancataldese 24

Licata 22

Locri 19

Sant’Agata 19