Le formazioni calabresi di serie D fanno la spesa tra i saloni del mercato estivo. A Reggio sbarca Caridi, mentre a Gioia si allena Zampaglione. Il Rende prende Zangaro e punta De Luca

VIBO VALENTIA - Come spesso accade dopo ferragosto il mercato di serie D subisce un’accelerata. Anche tra le formazioni calabresi. L’Hinterreggio cala il tris. Dopo i giovani difensori Cianci e Carroccio, provenienti dalla Reggina, il club dello Stretto è pronta ad ufficializzare altri tre nuovi innesti. Il più importante risponde al nome di Alessandro Caridi, difensore con il vizio del gol, classe ’78. L’ex Vigor e Vibonese si allena ormai stabilmente all’Hinterreggio Village. Per il suo tesseramento è solo questione di ore. Vestiranno la maglia biancoazzurra anche i fuoriquota Postillo e Filippo provenienti dall’Eccellenza siciliana. I dirigenti reggini lavorano adesso all’ingaggio di un attaccante importante. Si pensava a Mimmo Zampaglione che invece si è messo agli ordini di Mario Dal Torrione, trainer della Gioiese. Il bomber, nell’ultima stagione a Lamezia con la maglia della Vigor ma di proprietà della Viterbese, aspetta di risolvere il rapporto con la società di appartenenza prima di mettere nero su bianco la firma sul contratto con il club viola. Un dettaglio che non cambia la sostanza e regala alla Gioiese un giocatore di categoria superiore pronto a fare la differenza in serie D. Cerca un bomber di primo piano da affiancare a Cosimo Sarli anche il Montalto. Sul taccuino del consulente di mercato silano, Antonio Palermo, ci sono i nomi di Michele Alizzi del Due Torri, quello di Jonis Khoris ex Hinterreggio, ma il vero obiettivo dovrebbe essere Fabio De Luca. L’ex ariete della Vigor è conteso però da mezza serie D. Tra le società che vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni anche il Rende che nel frattempo ha chiuso l’accordo con Zangaro. (ab)