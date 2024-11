Sette giornate: non sono molte, ma sono sufficienti per tracciare un primo bilancio e far suonare l’allarme rosso. La Calabria di Serie D è in gravi difficoltà, con cinque squadre negli ultimi sei posti, anche se una di queste (la Reggina), risalirà sicuramente la classifica, dovendo altresì recuperare due partite. Al momento, però, la graduatoria dice: Reggina sestultima con 7 punti, San Luca e Locri 4, Gioiese e Portici 3 e Castrovillari addirittura a quota 0, avendo sempre perduto.

Investimenti corposi

Ma non vanno bene le cose anche in casa Lamezia Fc, dove si attende a momenti il nuovo allenatore: dopo il ko interno (1-4) con la capolista Siracusa, per Vanzetto è infatti arrivato l’esonero. Davvero faraonica la compagna acquisti del club lametino, dove il patron Saladini si sarebbe fatto da parte, ma il condizionale è d’obbligo, anche perché viene da chiedersi dove si trovano i fondi per allestire una squadra di stelle, ma non in grado di decollare. Una squadra che è seguita da sempre meno pubblico: quel progetto della squadra unica a Lamezia è fallito fin da subito. Adesso bisogna capire che ne sarà di questo Lamezia Fc, al secondo pesante ko interno in cinque giornate.

Situazione drammatica

San Luca, Locri, Gioiese e Castrovillari tutte assieme hanno racimolato appena 3 vittorie su 26 gare giocate. Un disastro. Un rendimento pessimo, che porta dritti alla retrocessione se non si cambia marcia. In Serie D è sempre complicato recuperare il terreno perduto all’inizio e le calabresi di coda hanno lasciato punti pesanti per strada, molti dei quali anche in casa, contro avversari abbordabili. In questo caso i punti perduti valgono doppio, perché poi ci saranno gli scontri diretti, al ritorno, da affrontare in trasferta.

L’unica nota positiva

Sorride soltanto la Vibonese: terzo posto in classifica per la squadra rossoblù, con 5 vittorie e un solo ko (fra l’altro immeritato), subito in casa della super corazzata Trapani, candidata numero uno alla promozione, anche se al momento insegue a -1 il Siracusa primo della classe, che però ha giocato una gara in più dei granata. La Vibonese ha fatto un mercato importante, ma con un budget di gran lunga inferiore a Trapani e Lamezia. Arrivano i risultati, per l’undici di Buscè, anche in trasferta, e il morale è alto. L’importante è continuare su questa strada e rimanere agganciati alle battistrada, per provare a togliersi qualche bella soddisfazione.