I gol di Balla e Kragl sono la fotografia di un match indirizzato dalla corazzata siciliana, mentre per gli amaranto la Serie C sembra allontanarsi

È l’armata Trapani ad imporsi nel big match del turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre 2023, il risultato è netto ed inequivocabile, con uno 0-2 in un pomeriggio in cui la città di Reggio Calabria aveva risposto con decisione e orgoglio al richiamo di sostenere la squadra. Qualità, quantità e organizzazione della squadra trapanese hanno, però, prevalso con un uno/due boxistico che ha steso la squadra amaranto nel suo miglior momento a livello di gioco ed entusiasmo nel corso del primo tempo.

I gol di Balla e Kragl sono la fotografia del match, di un match indirizzato dalla corazzata trapanese e da una condizione deI secondo tempo si è adagiato sul risultato incanalato già dalla prima frazione, regalando poche emozioni, intervallate solo dal tentativo delle due squadra di creare qualche sussulto con le stesse sostituzioni. Sussulto non arrivato e sussulto che non ha rispettato e atteso le speranze di una possibile rimonta della LFA Reggio Calabria. Il Trapani sempre più armata, si chiude qui la speranza Serie C per la squadra Reggina?

Tabellino completo

LFA REGGIO CALABRIA-TRAPANI 0-2

LFA Reggio Calabria (4-3-3): Martinez; Aquino (45′ Dervishi), Girasole, Ingegneri, Martiner; Salandria, Zucco, Barillà (83′ Ricci), Provazza (62′ Marras); Perri, Rosseti. All. Bruno Trocini. A disposizione: Velcea, Ricci, Bianco, Marras, Altamura, Bright, Coppola, Dervishi, Kremenovic

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj, Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Acquadro (58′ Crimi), Ba; Kragl ( 89′ Sparandeo) , Marigosu, Balla (75′ Mascari); Cocco (83′ Samake). All. Alfio Torrisi. A disposizione: Tartaro; Guerriero, Mascari, Samake, Crimi, Gagliardi, Oddo, Pipitone, Sparandeo.

Reti: 6′ Balla (T), 41′ Kragl (T)

Arbitro: Alessio Marra di Mantova

Assistenti: Ferdinando Savino (Napoli), Giovanni Ciannarella (Napoli)

Note – Ammoniti: 22′ Marigosu (T), 64′ Ingegneri (R), 92′ Martiner (R)

Calci d’angolo: 5-7 Recuperi: 1 pt, 5 st