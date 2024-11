Il Locri è pronto a sferrare un nuovo attacco indiretto. La corsa su Portici e Igea non è finita, perché secondo il progetto amaranto la gara casalinga di domenica potrebbe sortire più frutti del previsto. Di mezzo c’è un Acireale 5X3, ovvero cinque sono finora sia le vittorie che le sconfitte ma anche i pareggi. Il bottino dei siciliani non è prospero ma garantisce una distanza attualmente importante dai play out.

Limitarlo nella sua crescita, quindi battendo l’Acireale, per il Locri significherebbe sia accorciare ulteriormente la parte bassa della classifica sia sperare di guadagnare qualche posizione, compatibilmente con gli altri esiti di giornata. Ecco perché il Ds Tropea e lo staff stanno invitando il popolo locrese a sostenere il percorso pre natalizio della squadra, riconoscendo questo come un nuovo momento di slancio agonistico accompagnato da risultati promettenti. Inoltre Antonio Tropea annuncia l’ala Francesco Costa come nuovo acquisto, in quota 2001 e quindi più grande di Francesco Bova, il quale risulta invece in uscita. A mettere gli occhi sull’ex capitano della Primavera della Triestina è stato il Trapani.

Anche lo smalto dell’Acireale risulta brillante, con il tecnico Marra che raccoglie le prime soddisfazioni e si complimenta con gli atleti per l’atteggiamento che li ha condotti alla vittoria della precedente giornata di campionato. In queste ore è stato accolto il ricorso presentato dalla società siciliana in riferimento alla squalifica di Vaccaro. La stessa è stata solo ridotta. È altresì recente la rescissione del contratto tra l’Acireale calcio e il giocatore Ortu. Piccole scosse che non riguardano l’Etna ma che potrebbero costringere i tecnici delle due squadre a modificare alcuni aspetti tattici. Ciò non pregiudica lo spirito e il valore delle compagini che, su un terreno comunque difficile, si affronteranno per tenere lontana il più possibile la zona play out. L’ultima versione dell’Acireale lo presenta al pubblico come uno specialista di pareggi, e anche a suon di gol, tra le reti di Romano e Aceto. Il Locri, quasi Marsico dipendente, ha acquisito coralità nella gestione della gara ma si affida all’argentino per salire in cattedra. Squadre in campo, per la diciottesima giornata del campionato di Serie D, domenica 17 dicembre alle ore 14.30.