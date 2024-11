È un Locri carico di buoni propositi quello che si accinge a varcare lo Stretto per la prima trasferta stagionale. Alla seconda giornata del campionato di Serie D, i ragazzi di Scorrano dovranno affrontare lo storico e stoico Licata di capitan Calaió. In rosa c’è l’ex Furina mentre l’acquisto che ha risuonato è stato quello di Bonanno, in gol due volte a San Cataldo.

Se a Locri c’è un presidente, Polifroni, entusiasta per la riapertura della curva, a Licata ce ne sono due che richiamano il pubblico al ritorno tra le mura amiche. Massimino e Di Benedetto annunciano che la gara contro la compagine calabrese si giocherà al Dino Liotta, lo stadio gialloblù.

Sul fronte amaranto il lavoro continua all’insegna dell’entusiasmo. La gara casalinga di domenica scorsa ha fatto divertire il pubblico, ha riservato spunti interessanti e svelato le prime scelte di Scorrano. Ora il tecnico dovrà fare i conti con le condizioni di Basit a centrocampo, davanti ad una difesa che ha fatto una bella impressione in quanto a tenacia e intesa. Il mediano ghanese ex Benevento, Pescara e Carpi ha conquistato il popolo locrese con la sua composta gestione del proprio ruolo e dello scacchiere. Un fulcro così era l’elemento giusto da cui ripartire e il Ds Bartolo lo ha pescato in uscita da uno spogliatoio prestigioso. Con o senza di lui, eventualmente per questa domenica, il Locri dovrà puntare alla continuità e alla gestione del gioco anche in una location diversa dal Macrì. La gara tra Licata e Locri è in programma per domani, domenica 15 settembre, con fischio d'inizio fissato alle ore 16.