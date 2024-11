Nel derby calabrese tra Locri e Gioiese passano i viola che vincono per 1 a 0. Il San Luca cade in Sicilia. Tutti i finali e la classifica del girone I

Si sono disputate oggi pomeriggio le gare valide per la quinta giornata del girone I del campionato di Serie D. In campo sei delle sette calabresi impegnate nel torneo interregionale: ha infatti riposato il Lamezia Terme. Il prossimo turno - il sesto - sarà giocato mercoledì 4 ottobre. Di seguito i risultati finali, la classifica del girone I aggiornata e il prossimo turno.

I risultati della quinta giornata

LFA Reggio Calabria-Siracusa 1-2

Akragas-Trapani 0-1

Canicatti-S.Agata 0-1

Acireale-San Luca 2-1

Locri-Gioiese 0-1

Nuova Igea Virtus-Portici 3-0

Afragolese-Ragusa 1-3

Sancataldese-Licata 0-0

Vibonese-Castrovillari 5-0

Il prossimo turno (4 ottobre)

Castrovillari-Akragas

Città di S.Agata-Locri

Trapani-Real Casalnuovo

Gioiese-Sancataldese

Licata-Nuova Igea Virtus

Portici-LFA Reggio Calabria

Ragusa-Canicattì

San Luca-Fc Lamezia Terme

Siracusa-Acireale

riposa: Vibonese

La classifica

Siracusa 13

Trapani* 12

Vibonese 12

Licata 11

Akragas 9

Canicattì 8

Nuova Igea Virtus 7

Real Casalnuovo 6

Fc Lamezia Terme** 6

Sant'Agata 9

Acireale** 6

Ragusa 6

San Luca 5

Sancataldese 4

Portici 3

Locri 3

Gioiese 3

LFA Reggio Calabria*** 1

Castrovillari 0

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno