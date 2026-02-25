Momento magico per la Vigor Lamezia che è tra le squadre più in forma del campionato di Serie D (girone I). I biancoverdi, in occasione del venticinquesimo turno, mette clamorosamente sulle ginocchia la lanciatissima Reggina (che non perdeva da tre mesi) che ha dovuto cedere per 2-0. Cinque vittorie nelle ultime sei uscite per i biancoverdi che hanno ipotecato la salvezza, manca solo qualche punto.

Vigor Lamezia, momento magico

In ogni caso, se i numeri sono insindacabili giudici del terreno di gioco e della stagione, allora il lavoro all'ombra del D'Ippolito non può essere contraddetto: due gol subiti nelle ultime sei partite, peraltro entrambi subiti nella sconfitta (immeritata) contro la Nissa.

Questi però sono i dati più in superficie poiché, ad attestare il momento magico della compagine di mister Mancini è il percorso nel girone di ritorno e dunque da inizio 2026 a oggi. Innanzitutto, nella classifica del ritorno, la formazione biancoverde sarebbe quinta a quota 16 punti e, cosa ancora più rilevante, a soli due punti dalla vetta. Non solo vittorie ma anche bel gioco. Già, perché sempre nel girone di ritorno i vigorini vantano il miglior attacco del torneo con 17 centri in otto gare, per una media di due a partita e con Cosendrey e compagni che sono sempre andati a segno in questa seconda metà di stagione. Gioco e compattezza per mister Mancini e il suo staff, team di esperti che ha rimesso sulla retta via la squadra: la stessa squadra che è riuscita a battere l'imbattibile Reggina e che era reduce da ben dodici risultati utili consecutivi.