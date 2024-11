Le due formazioni calabresi chiudono i primi colpi di mercato. In maglia biancoazzurra l’esperto difensore Ugo Magliaro. Bloccati Papasidero e Sicignano, mentre la Gioiese incastona Khoris in attacco. L’Hinterreggio riparte da Rappoccio e Ferraro

MONTALTO UFFUGO (CS) - Si comincia a fare sul serio in Serie d. Tra le formazioni calabresi certe di un posto nel massimo torneo dilettanti si fa incandescente il calciomercato. Chi più, chi meno, tutte si stanno muovendo. Puntano a chiudere in fretta i migliori colpi per non far lievitare i prezzi. La strategia sta funzionando a Montalto che ha incastonato il primo colpo. Si tratta dell’esperto difensore Ugo Magliaro, nell’ultima stagione con la maglia del Real Metapontino. Per il pacchetto arretrato il ds cosentino, Antonio Palermo, ha bloccato anche Papasidero e Sicignano. Ex Hinterreggio il primo, vecchia conoscenza del Cosenza il secondo. In seno al club del presidente Candelieri si lavora pure ad un clamoroso ritorno: quello del nigeriano Okorij. Nel frattempo pronti i rinnovi del portiere Ramunno e del centrocampista Catalano. Scongiurata la mancata iscrizione, batte i primi colpi di mercato anche la Gioiese. Dopo il difensore Nello Gambi, il club del patron Rombolà infila un pezzo da novanta in attacco. In maglia viola la punta ex Vibonese, Jonis Khoris. Giocatore passato anche dallo Stretto con la maglia dell’Hinterreggio. Società che riparte da due punti fermi: Rappoccio come direttore generale e Ferraro in panchina.