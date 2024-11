Il Foca si riprende la panchina. Contro la Gioiese ci sarà lui a dirigere i biancoazzurri

MONTALTO UFFUGO (CS) - A volte ritornano. Messi da parte forse un po frettolosamente, riprendono il proprio posto. Storie di allenatori e presidenti. Storia di Marco Nappi ed il Montalto. Il tecnico romano torna sulla panchina silana dopo due mesi di stop. Era stato allontanato dalla squadra biancoazzurra dopo i poco convincenti risultati portati avanti nella prima parte del torneo di sereie D. La pesante sconfitta con il Nespoli era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Il suo successore, Altomare, non ha fatto meglio, anzi. Solo quattro i punti conquistati in otto partite. Un trend che lo ha spinto a farsi da parte e lasciare campo libero al “Nappi secondo”. Il 4 gennaio, alla ripresa del campionato, ci sarà la “Foca” a guidare il Montalto nel derby contro tutto calabrese contro la Nuova Gioiese. Uno scontro diretto per la salvezza in cui Nappi è pronto a prendersi la sua rivincita.