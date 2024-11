La tredicesima giornata del campionato Serie D, è in programma domenica 12 novembre alle ore 14.30. Il turno del girone I si apre con l'anticipo al sabato fra San Luca e Ragusa, che scenderanno in campo allo stadio di Locri. Mentre il fischio d'inizio di Acireale-Castrovillari, è fissato per le ore 15 di domenica. Tutte e sei le formazioni calabresi scenderanno in campo, riposano infatti le siciliane Licata e Trapani. Spicca il derby fra LFA Reggio Calabria e Vibonese, le due formazioni calabresi si affronteranno al "Granillo":

Il programma della giornata e gli arbitri

LFA Reggio Calabria-Vibonese (Pasculli di Como)

Acireale-Castrovillari (De Stefanis di Udine)

Locri-Canicattì (Giannì di Reggio Emilia)

Nuova Igea Virtus-Akragas (Niccolai di Pistoia)

Portici-Gioiese (Dallagà di Rovigo)

San Luca-Ragusa (Decimo di Napoli)

Sancataldese-Real Casalnuovo (Frazza di Schio)

Siracusa-S.Agata (Bortolussi di Nichelino)

riposano Licata e Trapani