Nel turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie D a sorridere tra le calabresi, a punteggio pieno, è solo la Vibonese che si aggiudica il derby contro il Roccella. Riagguantate sul finale Isola Capo Rizzuto e Cittanova. Sconfitta per la Palmese

Vibonese, Roccella asfaltato. Al Luigi Razza, un’altra partita perfetta giocata dalla Vibonese, impegnata del turno infrasettimanale contro il Roccella. Una partita ampiamente dominata dai padroni di casa. A sbloccarla, al 21' è Obodo servito da Tito. Dopo il vantaggio è un assedio quello della Vibonese contro il Roccella che si fa intravedere nell'area avversaria solo allo scadere del primo tempo. Nella ripresa gli avversari sfiorano il pari, ma il solito Allegretti mette il timbro con la rete del raddoppio. Si chiude 2-0 e altri tre punti per i rossoblù.

Isola Capo Rizzuto e Cittanovese, quanti errori

Doccia fredda invece per Isola Capo Rizzuto e Cittanovese, raggiunte nei minuti finali, rispettivamente da Ebolitana e Portici. Un punto a testa che sa tanto di rammarico. A Crotone finisce 1-1. Per l'Isola Capo Rizzuto, in vantaggio nel primo, a pesare indubbiamente l'inferiorità numerica nella ripresa. La Cittanovese, invece cade in trasferta contro la seconda in classifica. Ad Eboli finisce 2 pari. Due volte in vantaggio i giallorossi si fanno agguantare dai padroni di casa. Festa rimandata.

La Palmese non sa più vincere?

Male, malissimo la Palmese battuta al “Lopresti dall'Acireale” per 3-2.