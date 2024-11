Inizio amaro per le calabresi di serie D. Perdono tre su quattro

Inizio amaro per le calabresi di serie D. Perdono tre su quattro. A trovare i tre punti, infatti, solo la Palmese che in rimonta vince in trasferta contro la Sancataldese ribaltando il risultato iniziale e chiudendo quindi per 2-1 il primo match della nuova stagione. Una Palmese corsara quindi evita la disfatta totale di questa nuova stagione.

Male l'esordio delle nuove arrivate

Esordio da dimenticare per la Cittanovese battuta in casa dal Troina, un’altra novità del massimo torneo dilettanti targato 2017-2018. Una sconfitta che brucia, eccome. I siciliani si impongono per due a zero. Decisivi però gli ultimi minuti della ripresa. Una vittoria meritata e comunque partita in discesa per gli ospiti, vista l’espulsione di Taverniti, già al 15’. I reggini reggono ma crollano nel finale. K.o. interno anche per un’altra delle new entry calabresi del girone, l’Isola Capo Rizzuto. L’Igea Virtus si impone per 3-0. Qualche occasione creata da parte dei calabresi, certo, ma contro una formazione ormai esperta del settore serve molta più determinazione.

Poker del Gela al Roccella

Sconfitto anche il Roccella, in trasferta siciliana contro il Gela. Un poker che rispedisce a casa a mani vuote la squadra di Giampà. Il primo gol è siglato proprio dal calabrese Cosimo Cosenza.