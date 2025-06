Era nell'aria già da qualche giorno e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Nicola Samele è il nuovo direttore sportivo del Sambiase. Il giovane ds era già nello staff in questa stagione in Serie D, culminata con il quarto posto, al fianco di Antonio Mazzei quest'ultimo però trasferitosi al Savoia. Adesso lo stesso Samele opererà in prima persona e pianificherà l'imminente mercato estivo per dare continuità al progetto sambiasino in Serie D.

Samele nuovo ds del Sambiase

Ad annunciarlo è lo stesso club del presidente Folino: «Già parte attiva della nostra struttura tecnica negli ultimi anni, Nicola è una figura di grande esperienza e affidabilità, capace di coniugare competenze organizzative, conoscenza del territorio e visione calcistica». Samele, che ha già ricoperto questo ruolo in giallorosso, porta con sé un curriculum di tutto rispetto: un terzo posto nel campionato di Promozione nella stagione 2017/2018; vittoria dei playoff e promozione in Eccellenza nella stagione successiva; nel 2019 acquisisce il diploma di collaboratore della Gestione Sportiva conseguito con il massimo dei voti; nella stagione 2020/2021 vince il mini-torneo di Eccellenza con la conseguente promozione in Serie D; nella stagione 2022/2023 arriva a stagione in corso alla Paolana ultima in classifica e si salva con due giornate d’anticipo senza passare dai play out a partire da metà campionato, cosa mai successa prima nella storia del massimo campionato regionale calabrese; nella stagione 2023/2024 il ritorno a Sambiase e, da collaboratore, vince il campionato di Eccellenza. Si arriva così al campionato appena terminato e culminato appunto con la quarta piazza con l'etichetta di neopromossa. La scelta di Samele come direttore sportivo rappresenta, dunque, una scelta di continuità al lavoro iniziato dalla società da ormai due stagioni.

Adesso il prossimo tassello riguarda la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Claudio Morelli. Non è da escludere la suggestione (al momento è solo questo) che porta a Danilo Fanello.