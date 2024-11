Fulmine a ciel sereno per i rossoneri del Castrovillari, mister Campanella sceglie l’Enna Calcio militante nel Campionato di Eccellenza girone B, al momento terzo in classifica a 20 punti dopo dieci giornate distanziata da solo due punti dalla capolista Modica.

Quando tutto lasciava intendere, dopo le dimissioni di Marco Colle, che la crisi tecnica fosse stata risolta proprio con il tecnico Giovanni Campanella, questa mattina il tecnico siciliano ha imboccato la strada del ritorno in Sicilia con direzione Enna.

Continuano i colpi di scena rossoneri, nell’immediato post Colle, stessa cosa è accaduta per Andrea Tricarico, dapprima indicato quale responsabile tecnico salvo poi orientare i propri pensieri verso Campanella. Lo stesso allenatore del Tirreno ha diretto tre sedute per poi sentirsi immediatamente emarginato.

Mister Campanella, invece, ha vissuto l’area tecnica castrovillarese per due settimane ma senza firmare il contratto per “problemi burocratici”. Per quanto è dato sapere, il tecnico siciliano lascia i rossoneri per mancanza di chiarezza in tema di mercato e per una non meglio identificata società, mai esplicitamente esposta lasciando al solo Giovanni De Santo la funzione di rappresentanza e, per come già raccontato, a Giovanni Arcidiacono fresco di nomina come direttore sportivo.

Si riapre ora il totoallenatore, al solito profilo di Renato Mancini si affianca quello di Leonardo Vanzetto esonerato dal Lamezia Terme. Su quest’ultimo va verificata la norma che dispone di poter allenare in altre società quando si è esonerati. Se così fosse, la candidatura di Vanzetto non troverebbe terreno fertile, la norma non consente di allenare nella stessa categoria in cui si è subito l’esonero avvenuto quando la società era ancora attiva. Il dubbio che Salvatore Marra, poi all’Acireale, non abbia firmato con i lametini è in solido, in tal caso Vanzetto al momento del ritiro era l’allenatore e quindi ricadente nella casistica quale svincolato d’ufficio che potrebbe consentire di allenare nello stesso girone.

Patata sempre più bollente, quindi, per l’allenatore in seconda, il castrovillarese Giuseppe Donato, contrattualizzato, in una irreale situazione. I colpi di scena in casa rossonera quest’anno sono quasi giornalieri e la situazione sempre più critica non esclude che tra i pochi big della squadra, su tutti il capitano Cosimo Cosenza, possano decidere di lasciare la squadra per approdare in acque più tranquille.