È un momento storico altamente delicato per la Vigor Lamezia, probabilmente tra i più complessi degli ultimi anni. La compagine biancoverde si trova ad affrontare una duplice tempesta: una classifica al limite del pericolo in Serie D (Girone I) e un quadro societario incerto che appesantisce l'atmosfera attorno allo stadio Guido D'Ippolito.

Il campo: pieno ripiegamento in zona playout

I numeri dopo nove giornate raccontano una partenza a rilento e priva di continuità. La squadra guidata da mister Vargas si trova attualmente invischiata in piena zona playout: 8 punti in 9 partite e due sole vittorie all'attivo ottenute contro Castrum Favara ed Enna. All'orizzonte c'è la sfida casalinga contro l'Athletic Palermo, fondamentale per cercare di centrare il terzo successo interno consecutivo e scacciare i fantasmi.

Nonostante il ruolino di marcia insufficiente, la dirigenza ha scelto la linea della fermezza, smentendo seccamente le voci di esonero e confermando la piena fiducia nei confronti del tecnico Vargas per garantire stabilità al gruppo squadra.



Società: il passo "indietro" dei sostenitori e il nodo debiti

Se la situazione agonistica preoccupa, la vicenda societaria rischia di compromettere la serenità del progetto. La speranza di un completo risanamento economico si è incrinata con la nota ufficiale diffusa dalla cordata che negli ultimi mesi aveva sostenuto finanziariamente il club.

Il comunicato ufficiale: «Con grande dispiacere comunichiamo che il nostro passo indietro diventa oggi definitivo. Il peso dell’esposizione pregressa ha reso la situazione di una complessità che non ci consente di proseguire. Per senso di responsabilità, garantiremo gli impegni finanziari già assunti, ma non procederemo con l’ingresso nella compagine societaria».

Il nodo principale rimane la pesante situazione debitoria accumulata nelle passate stagioni. Il presidente Salvatore Rettura e il vicepresidente Marco Rettura avevano cercato fin da quest'estate di ampliare la base sociale: ai circa 8-9 soci storici si erano aggiunti 5-6 nuovi ingressi per coprire le pendenze e mettere in sicurezza il bilancio corrente.

Tuttavia, il mancato accordo con la cordata esterna lascia l'ambiente in una fase di forte stallo strutturale. Per la Vigor Lamezia diventa ora vitale ritrovare compattezza interna per far parlare il campo, scalare la classifica e allontanarsi al più presto dalle sabbie mobili della retrocessione.