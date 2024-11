Ancora una brutta sconfitta per la formazione calabrese. Tanti i giovani schierati in campo e portati in panchina dal nuovo allenatore delle aquile della Piana, il reggino Francesco Arcidiaco

Una Gioiese con alcuni calciatori nuovi, messi sotto contratto in settimana, esce sconfitta con il risultato di 6-0 dallo stadio "Esseneto" di Agrigento. L'Akragas si impone nettamente e guarda al futuro con serenità. Il match si è disputato a porte chiuse, in seguito a quanto accaduto nella gara di domenica scorsa in cui gli agrigentini hanno giocato in casa del Licata, dove i propri sostenitori avrebbero introdotto e utilizzato materiale pirotecnico, che veniva lanciato sul campo.

I metaurini nella gara odierna schieravano tutti giovani dal 2001 in su, con tanti 2005 tra il campo e la panchina. In casa viola sono diverse le novità che verranno annunciate forse già da domani. Sembra che la società abbia una nuova gestione subentrata da poco con l'intenzione di portare in riva al Petrace profili di spessore per tentare di agganciare perlomeno il treno playout. L'allenatore che guiderà il nuovo corso è il reggino Francesco Arcidiaco. Il tecnico ha fatto il suo esordio oggi sulla panchina delle aquile della Piana.

Primo Tempo

Al 4' minuto assegnato un calcio di rigore ai biancoazzurri per atterramento di un proprio uomo in area. Dal dischetto si presenta Paolo Grillo che la insacca portando in vantaggio i suoi. Al 7' Distefano raddoppia. Un destro e sinistro nei minuti iniziali da knockout. Colpi che sono stati capaci di abbattere i giovani della Gioiese. La compagine della Piana non si è riuscita più a rialzare.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi l'autorete di Montefusco della Gioiese, che tentava di servire il proprio portiere, si può dire che metta fine alle ostilità. Al 65' Marrale di tacco sigla la rete del 4-0. Al minuto 80 è l'esordiente Casadidio, ex Gioiese fino al mese di dicembre, con un bel tiro da dentro l’area di rigore, a siglare la cinquina per i biancoazzurri. All'85' è Liga a mettere il timbro definitivo al match con il 6-0 conclusivo. Tre punti importanti per L'Akragas che si mantiene stabilmente in una zona di classifica tranquilla. Pesante K.O. per la Gioiese, che in ogni caso, con le nuove figure dirigenziali e i prossimi innesti in organico tenterà il miracolo della permanenza in categoria.

Il tabellino

Akragas-Gioiese Akragas 6-0

Akragas: Sorrentino, Caramanno, Garufo, Cipolla, Distefano, Ololaye, Scozzarra, Rechichi, Puglisi, Grillo, Di Mauro. In panchina: Governali, Fragapane, Perez, Liga, Sanseverino, Casadidio, Di Stefano Giov., Marrale, Inzerillo. All. Marco Coppa Gioiese: Tammaro, Latella, Cissokho, Mandaglio, Montefusco, Messaggi, Guerrisi, Toscano, Sanchez, Di Maggio, Miceli. In panchina: Rugolo, De Rosa, Armani, Damato, Di Pinto, Foti. All. Francesco Arcidiaco.

Arbitro: Roberto Carrisi sez. di Padova; Coadiuvato da Flavius Castel Condrut sez. di Castelfranco V. e Davide Carraretto sez di Treviso