Inevitabile dopo la serie di risultati negativi e le diverse opportunità date da parte della società. Pellicori saluta la Palmese, al suo posto arriva Dal Torrione

La Palmese riabbraccia Mario Dal Torrione dopo l'ottima scorsa stagione insieme. Dunque, via Pellicori. La sua permanenza sulla panchina neroverde non è stata tra le migliori. La decisione arriva dopo una riunione societaria. A Dal Torrione quindi il compito di risollevare le sorti della squadra a partire già dalla prossima partita in trasferta contro l'Acireale. Ricordiamo, la Palmese attualmente è vicinissima alla zona play out.