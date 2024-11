Né vinti né vincitori, con le due squadre che hanno mancato il colpo decisivo per sbloccare il risultato. La squadra di Cozza perde Romano per infortunio

Nell'ottava giornata del girone I del campionato di Serie D, Pompei e Locri si sono affrontate questo pomeriggio in un turno infrasettimanale terminato con un pareggio per 0-0. La partita, giocata in un clima di grande attesa, non ha visto né vinti né vincitori, con entrambe le squadre che hanno mancato il colpo decisivo per sbloccare il risultato.

Il match ha subito una prima battuta d’arresto dopo circa un quarto d’ora di gioco, quando il tecnico del Locri, Francesco Cozza, è stato costretto a sostituire Romano per infortunio. Al suo posto è entrato Yakubiv, ma nonostante la nuova pedina in campo, la squadra ospite non è riuscita a creare pericoli significativi nella prima metà del match. D'altra parte, il Pompei ha sfiorato il gol in diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare le azioni offensive. Il primo tempo si è così concluso sullo 0-0.

La ripresa è stata una copia quasi esatta del primo tempo, con entrambe le formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Sia Pompei che Locri hanno cercato insistentemente il gol, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la giocata decisiva. I numerosi cambi effettuati dai due tecnici nel corso della seconda metà di gara non hanno modificato l’andamento del match. Il fischio finale ha sancito un pareggio che, dal punto di vista della classifica, non smuove particolarmente le posizioni di Pompei e Locri.