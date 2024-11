Castrovillari - Locri, sfida fratricida calabrese, in gioco il prossimo campionato di Serie D. In verità, gara da ultima spiaggia per i rossoneri della città del Pollino che, proprio facendo affidamento al fattore campo, individuavano in questo scontro l’inizio della rimonta in classifica per cercare di ridurre significativamente il divario dei 13 punti dalla quint’ultima (Locri ndr) puntando a ricondurli nel giusto alveo degli 8 che ne avrebbero consentirebbero il diritto a disputare l’ultimo duello nell’extra season con i playout. Ma sono discorsi che si ripetono ogni settimana, mille ipotesi nebbiose hanno nascosto i limiti che purtroppo oggi in campo il team di Boncore ha fatto vedere. Impegno sicuramente, non poco, ma non è bastato a ridurre il gap tecnico, se vogliamo anche minimo, contro l’avversario.

Un pareggio apprezzato per il Locri che mantiene inalterato il distacco in classifica proprio dal Castrovillari, per gli amaranto oggi sarebbe salvezza diretta. Nessuna vittoria in casa per il Castrovillari, passa anche da questo dato la stagione che plana verso l’inesorabile futuro che conduce alla realtà calcistica regionale, purtroppo il pareggio di oggi non è un risultato che può ritenersi utile alla causa. Sebbene si sia palesato la mano del tecnico Boncore circa l’approccio e l’atteggiamento in campo del Castrovillari, al netto di sorprese che il calcio può sempre riservare, il tracciato purtroppo si appiattisce e la diagnosi è amara, ad oggi playout lontani. Come se non bastasse già risolvere alcuni problemi tecnici, oggi si aggiunge anche dover affrontare una gara così importante su un campo che definirlo tale è un azzardo. Un vero e proprio pantano che ha reso la gara una vera e propria battaglia.

In tutt’onestà, ai rossoneri di Boncore non si può rimproverare nulla in quanto ad impegno, con capitan Cosenza (stoicamente in campo nonostante problemi fisici che ne hanno condizionato la settimana di preparazione) hanno provato in tutti i modi di vincere la gara. Dopo una prima parte chiusa con un nulla di fatto, a 12’ minuti dalla fine, esattamente al minuto 78 Leveque porta in vantaggio il Locri. Reagisce subito la squadra rossonera, al 42’ la riporta in quota ics il giovane Pietro Conti, classe 2005. Gli ultimi minuti avrebbero potuto essere ancora più redditizi se il portiere Colella non avesse compiuto la parata della giornata strozzando in gola l’urlo di gioia di Scognamiglio. Con un recupero di 6’, l’arbitro Aronne di Roma sentenzia la fine che, amaramente, passa alla storia.

Il tabellino

Castrovillari - Locri 1-1

CASTROVILLARI (4-3-3): Patitucci; Oproiescu, Anzillotta, Cannino, Atteo (30' st Scognamiglio sv);Vottari, Cosenza (30' st Monaco sv), Izco; Khoris (20' st Palma ), Nicoletti (15' st Conti ), Olivieri (45' st Dimitrov sv). A disp.:Reggiani, Abbenante, Jawara, Visciglia. All.: Boncore

LOCRI (4-3-3): Colella;Festa, Aquino V., Aquino D. (41' st Cuzzilla sv), Comito (38' pt Pappalardo 26' st Bruzzese); Marin, Leveque (41' st Pasqualino sv),Marsico;Luca',Larosa, Costa. A disp.:Lanziani,De Leonardis, Misefari, Turrisi, Pipicella. All.:Licursi

ARBITRO: Aronne di Roma

MARCATORI: 34' st Leveque (L),43' st Conti (C)

Ammoniti: Comito (L), Luca' (L), Palma (C) Rec.:1' pt;6' st