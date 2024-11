Finisce 1-1 l'atteso derby reggino. Niente da fare invece per i rossoblù di mister Buscè che crollano dopo il doppio vantaggio nel big match del Luigi Razza. Perdono anche Locri e Gioiese. La classifica del girone I aggiornata e il prossimo turno

Si è concluso, con le partite disputate questo pomeriggio, il ventitreesimo turno del campionato di Serie D. Tra le calabresi grande attesa in particolare per lo scontro al vertice tra Vibonese e Trapani oltre al derby reggino tra LFA Reggio Calabria e San Luca. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato dilettantistico hanno riposato, per questo turno, Acireale e Castrovillari.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 28 gennaio 2024.

I risultati della ventitreesima giornata

Canicatti - Gioiese 3-0

Locri - Licata 0-3

LFA Reggio Calabria - San Luca 1-1

Sancataldese - Portici 2-0

Vibonese - Trapani 2-5

Akragas - Ragusa 0-2

Igea Virtus - Siracusa 2-1

R. Casalnuovo - S.Agata 0-2

La classifica

Trapani 56

Siracusa 53

Vibonese 49

LFA Reggio Calabria 36

R. Casalnuovo 36

S. Agata 33

Licata 30

Ragusa 29

Acireale 27

Akragas 26

Canicattì 25

Sancataldese 24

Igea Virtus 20

Portici 20

Locri 19

San Luca 17

Castrovillari 9

Gioiese 4

Il prossimo turno

Castrovillari - Vibonese

S. Agata - Canicattì

Gioiese - Locri

Licata - Sancataldese

Portici - Igea Virtus

Ragusa - R. Casalnuovo

San Luca - Acireale

Siracusa - LFA Reggio Calabria

Trapani - Akragas