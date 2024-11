In serie D decisivo il prossimo turno di campionato. Quello a cui la Vibonese potrebbe prenotare i play off a cui ambisce anche la Reggina. Bisogna fare i conti però con Due Torri e Aversa Normanna. Facciamo punto

La questione promozione diretta non è ancora chiara. Del treno play off, poi, non si conosce neppure il binario. La Lega Pro per direttissima è un discorso sempre a tre. Che potrebbe ridursi a due voci dopo il prossimo turno. Lo scontro diretto tra Cavese e Siracusa è il match in cui tutto potrebbe decidersi o rimettersi in discussione. Tra le due sfidanti a godere potrebbe essere il terzo incomodo Frattese, che dopo aver perso la chance controsorpasso nel recupero di Aversa, proverà a sfilare davanti a tutti sul campo del Roccella.

Tutto questo mentre in zona play-out Vibonese, Reggio, Due Torri e la stessa Aversa Normanna si giocheranno le uniche due poltrone disponibili per accedere tra i prof dalla porta di servizio, con un eventuale ripescaggio. Nessuno delle quattro contendenti ha il posto assicurato. Domenica potrebbe prenotarlo, però, la Vibonese che dopo i due stop consecutivi non può permettersi altri passi falsi. I rossoblu di Gaetano Di Maria si giocheranno gran parte della stagione sul campo della Leonfortese. Squadra precipitata in zona play out, a secco di vittorie da undici turni ma imbattuta davanti al suo pubblico da otto giornate.

Più o meno lo stesso grado di difficoltà che attende la Reggina di Ciccio Cozza in quel di Noto. Il turno di riposo ha sorriso agli amaranto. Ma non si può sempre sperare nelle disgrazie altrui. Anche perché il Due Torri spinge e l'Aversa vuole recuperare. I siciliani sfideranno a domicilio la Palmese mentre i campani potranno sfruttare il jolly Scordia.