La fame di tornare alla vittoria era tanta anche perché due sconfitte consecutive, senza segnare, non era un andamento da Vibonese che aveva chiuso il 2024 con un solo successo nelle ultime quattro gare. Contro la Nissa l’obiettivo era chiaro: ritrovare i tre punti e approfittare del contemporaneo big match di vertice tra Siracusa e Sambiase per rosicchiare punti in ottica vetta. Alla fine così è stato, grazie a una vittoria netta e soprattutto convincente, che richiamava peraltro lo smalto della prima metà del girone d’andata. Ottima prestazione del nuovo acquisto Napolitano, autore di una doppietta, come quella di Terranova, autore di un assist e di tante belle giocate.

Primo tempo

Il primo errore da evitare era quello di non sottovalutare la compagine nissena e, in questo, mister Facciolo non ci è assolutamente cascato. Novità già a partire dalla porta che vede tra i pali il nuovo acquisto Bolzon. Difesa a quattro con Squillace, Capone, Germinio completati da Nunziante. Centrocampo a tre con capitan Favo, Giunta e Milazzo mentre, in attacco, ecco Alagna e Terranova insieme all'altro volto nuovo Napolitano. Gli ospiti rispondono con Cassano a indossare i guantoni e poi difesa a quattro con Bruno, Neri, Loza e il giovane Mannino. Dalloro, Tumminelli e e Rotulo a centrocampo mentre, in avanti, Diaz e Bonanno sono supportati da Maltese.

Dopo tre minuti i siciliani spendono subito un'ammonizione con Bonanno che ferma fallosamente un Napolitano in corsa. La squadra di mister Campanella inizia in maniera intraprendente guadagnandosi subito un angolo. Al settimo ci prova Terranova ma il tiro è pressoché centrale. Al decimo punti si sblocca però il match. Gol maturato interamente dai due volti nuovi Napolitano-Nunziante con quest'ultimo che, dopo una progressione sulla corsia di destra, imbecca con un filtrante nel cuore dell'area avversaria il compagno di squadra che buca Cassano. Al quarto d’ora, però, la formazione di Caltanissetta ha la più ghiotta chance di pareggiare con Diaz che, da due passi, stacca in maniera sicura di testa ma qui i meriti sono tutti di Bolzon che è un gigante e si oppone anche sulla celere ribattuta di Mannino. Alla mezz’ora insidioso cross dalla sinistra di Squillace che serve comunque a guadagnare un calcio d’angolo. Tre minuti più tardi ecco il raddoppio. Corner dalla sinistra battuto corto sui piedi di Terranova, il quale mette in mezzo e trova Capone che non sbaglia. La formazione di Facciolo prende il sopravvento e, a un minuto dalla fine del primo tempo, mette il sigillo: gran tiro di Terranova respinto e, sulla ribattuta, si fa trovare pronto ancora Napolitano che al volo delizia i tifosi e i suoi compagni. 3-0.

Secondo tempo

Una supremazia, almeno sul punteggio, alquanto imponente già nella prima frazione e che ha dimostrato la grande fame della Vibonese. All’alba del secondo tempo girandola di cambia da una parte e dall’altra con i padroni di casa che mandano in campo Aronica, Castillo e Cardinale rispettivamente per Milazzo, Napolitano e Giunta. Dall’altra parte, mister Campanella ormai con poco da perdere chiama in causa Samake, Pagano e Semenzin rispettivamente al posto di Bonanno, Rotulo e Neri. In entrambi gli schieramenti, comunque, tatticamente è cambiato poco. Paura e tensione, intorno al venticinquesimo minuto, quando un sostenitore della squadra nissena ha accusato un malore (perdendo probabilmente conoscenza) ma tempestivi sono stati i soccorsi dei sanitari presenti ai quali va un forte plauso. Di ordinaria amministrazione, come ci si aspettava, l’andamento della ripresa per la Vibonese. Piove sul bagnato inoltre per gli ospiti che, oltre alla montagna da scalare e ai tre gol di svantaggio, rimane in dieci a causa dell’espulsione di Pagano al minuto 38. Al 43’ st ci prova il neo entrato Barrere che scheggia la traversa con un bel diagonale. Al 48’ st arriva anche il poker griffato da Germinio che, con un bel diagonale, fissa il 4-0. Finisce qui, con la Vibonese che guadagna terreno sui vertici.

Il tabellino

VIBONESE: Bolzon; Squillace, Capone, Germinio, Nunziante; Favo, Giunta (12’ st Cardinale), Milazzo (1’ st Aronica); Napolitano (15’ st Castillo), Alagna (28’ st Checa), Terranova (39’ st Barrere). A disp.: Brusca, Fontanelli, Atteo, Palumbo. All. Facciolo

NISSA: Cassano; Bruno, Neri (17’ st Semenzin), Loza; Mannino, Dalloro, Tumminelli, Rotulo (8’ st Pagano), Maltese (28’ st Agnello); Diaz, Bonanno (8’ st Samake). A disp.: Elezaj, Lo Pizzo, Barrera, Bieto, Zarrillo All. Campanella

ARBITRO: Federico Tassao di Chiavari (assistenti Michele Troina e Enrico Conio entrambi di Genova

MARCATORI: 10’ pt Napolitano (V), 34’ pt Capone (V), 43’ pt Napolitano (V), 48’ st Germinio (V)

NOTE: Ammoniti: Bonanno (N), Samake (N) . Espulso al 38’ st Pagano (N). Rec.: 2’ pt- 11’ st